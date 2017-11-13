В Красноярске назначили нового вице-мэра

Глава Красноярска Сергей Еремин подписал распоряжение о назначении еще одного заместителя. На должность и.о. руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений назначена Наталья Павлович. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Наталья Павлович работала в структурах местного самоуправления, а также в краевых и федеральных органах власти. До назначения на новую должность она была заместителем руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. Наталья Павлович в 1996 году окончила КГПУ по специальности «математика, информатика, вычислительная техника», в 1999 году получила второе высшее в петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция».