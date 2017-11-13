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07:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске назначили нового вице-мэра

Наталья Павлович стала и.о. руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Красноярска Сергей Еремин подписал распоряжение о назначении еще одного заместителя. На должность и.о. руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений назначена Наталья Павлович. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Наталья Павлович работала в структурах местного самоуправления, а также в краевых и федеральных органах власти. До назначения на новую должность она была заместителем руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. Наталья Павлович в 1996 году окончила КГПУ по специальности «математика, информатика, вычислительная техника», в 1999 году получила второе высшее в петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция».

Отметим, ранее департамент муниципального имущества и земельных отношений возглавлял Максим Несанов.

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