Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Около резиденции Путина обрушился склон
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
16Обрушение жилого дома в Ижевске
07:05 (мск), источник: Вести Приморье

Зенитная ракетная часть ВВО в Приморье перевооружилась на новые ЗРС С-400

До конца текущего года зенитчики Восточного военного округа будут нести боевое дежурство силами нескольких зенитных ракетных частей, на вооружении которых находятся ЗРС С-400.

Зенитная ракетная воинская часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированная в Приморье, завершила перевооружение на новую зенитную ракетную систему С-400.

Как сообщает «Вести: Примрье» со ссылкой на «Интерфакс-Дальний Восток», до конца текущего года зенитчики Восточного военного округа будут нести боевое дежурство силами нескольких зенитных ракетных частей, на вооружении которых находятся ЗРС С-400.

С-400 является зенитной ракетной системой большой дальности нового поколения. Она предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности самолетов различных типов, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь