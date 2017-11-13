Зенитная ракетная часть ВВО в Приморье перевооружилась на новые ЗРС С-400

Зенитная ракетная воинская часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированная в Приморье, завершила перевооружение на новую зенитную ракетную систему С-400.

Как сообщает «Вести: Примрье» со ссылкой на «Интерфакс-Дальний Восток», до конца текущего года зенитчики Восточного военного округа будут нести боевое дежурство силами нескольких зенитных ракетных частей, на вооружении которых находятся ЗРС С-400.