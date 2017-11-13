Приморца, погибшего в Сирии, похоронили на кладбище Уссурийска

В начале месяца в Сирии погиб уссурийский контрактник. Как утверждают сами приморцы, в минувшие выходные парня похоронили на городском кладбище. Между тем, никакой официальной информации по данному поводу ещё нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несколько дней назад в российских СМИ появилась информация о погибшем в Сирии приморце. Как сообщает «Амурская служба новостей» со ссылкой на свой источник, информация о гибели уссурийца Алексея Ч. появилась 7 ноября. Сведений об обстоятельствах смерти военнослужащего пока нет. Погибшему было около 30 лет. В Сирии парень — бывший студент благовещенского Амурского государственного университета — находился в командировке.

Официальной информации о гибели Алексея до сих пор нет. Между тем, жители Уссурийска подтверждают факт гибели. Смерть парня приморцы активно обсуждают в социальных сетях, а также на краевых форумах. Как сообщают некоторые жители края, контрактника похоронили на городском кладбище в минувшие выходные. На похоронах якобы присутствовали представители 70-й мотострелковой бригады, расквартированной в Уссурийске.

О нежелании военных рассказывать о потерях жители края знают не понаслышке.

Между тем, на странице парня в социальной сети «Одноклассники» друзья оставляют соболезнования и скорбные комментарии — что также можно расценивать как доказательство гибели.