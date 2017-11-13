Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
7 неловких вопросов сексологу
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Что друзья и коллеги говорят о смерти Задорнова
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Кобзон высказался о смерти Задорнова - СМИ
Уничтожение боеприпасов ВСУ под Донецком – кадры
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
«Нас всех убьют»: «Правый сектор» предрек смерть националистов
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Усыпальница у Кремлевской стены
07:42 (мск), источник: Восток Медиа

Приморца, погибшего в Сирии, похоронили на кладбище Уссурийска

Жители края подтверждают неофициальную информацию о гибели российского солдата.

В начале месяца в Сирии погиб уссурийский контрактник. Как утверждают сами приморцы, в минувшие выходные парня похоронили на городском кладбище. Между тем, никакой официальной информации по данному поводу ещё нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несколько дней назад в российских СМИ появилась информация о погибшем в Сирии приморце. Как сообщает «Амурская служба новостей» со ссылкой на свой источник, информация о гибели уссурийца Алексея Ч. появилась 7 ноября. Сведений об обстоятельствах смерти военнослужащего пока нет. Погибшему было около 30 лет. В Сирии парень — бывший студент благовещенского Амурского государственного университета — находился в командировке.

Официальной информации о гибели Алексея до сих пор нет. Между тем, жители Уссурийска подтверждают факт гибели. Смерть парня приморцы активно обсуждают в социальных сетях, а также на краевых форумах. Как сообщают некоторые жители края, контрактника похоронили на городском кладбище в минувшие выходные. На похоронах якобы присутствовали представители 70-й мотострелковой бригады, расквартированной в Уссурийске.

О нежелании военных рассказывать о потерях жители края знают не понаслышке.

Между тем, на странице парня в социальной сети «Одноклассники» друзья оставляют соболезнования и скорбные комментарии — что также можно расценивать как доказательство гибели.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что в конце сентября в Сирии погиб генерал Валерий Асапов. Он командовал 5-й армией, расквартированной в Приморье. Он стал далеко не первым дальневосточником, погибшем в боях с исламистами. В мае 2017 на фронте погиб военнослужащий из Хабаровска — Богдан Деревицкий. Зимой прошлого года ранее в Сирии погибли две медсестры из Биробиджана.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сенсационное открытие в борьбе с онкологией сделали учёные ДВФУ
«Кусун» станет новым брендом Хабаровского края
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
СМИ: Решение WADA может привести к отстранению России от ОИ
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
Тренер команды ФНЛ устроил перепалку с журналистами (видео)
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь