Визит в Монголию начала делегация Законодательного собрания под руководством Сергея Брилки

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Руководитель представительства АИРИО Антон Просекин рассказал депутатам, что за 10 месяцев было проконсультировано 45 компаний по вопросам экспорта и торговли с Монголией. Наибольший интерес со стороны предпринимателей Приангарья вызывают поставки продуктов питания, товарного и фуражного зерна, техники и оборудования, строительных материалов. По словам Антона Просекина, крупнейшая в Приангарье сеть супермаркетов готовится к выходу на монгольский рынок — ожидается, что в ноябре в Иркутске состоятся переговоры с вероятным приобретателем франшизы. Один из сложных вопросов, решением которого занимается представительство, это возобновление выделения квот для компании «Янта» на поставку в Монголию собственной молочной продукции — эти квоты не предоставляются с 2016 года.

Кроме того, монгольская сторона проявляет большой интерес к дикоросам, произрастающим в нашем регионе. Поставками даров сибирской природы заинтересовалось одно из ведущих пищевых предприятий Монголии, более того, интересе в технологическом обеспечении проекта высказали польские бизнесмены. Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров отметил, что для тысяч сельских жителей Иркутской области сбор дикоросов — один из источников дохода, так что выход на промышленные объёмы их заготовки важен. Спикер Сергей Брилка упомянул опыт Томской области, где сформирован полный производственный цикл — от заготовки и первичной переработки дикоросов до пищевых производств, выпускающих продукцию из дикоросов с высокой добавленной стоимостью, которая экспортируется в 27 стран мира. «Спрос есть, Приангарью нужно активно включаться в процесс, используя, в том числе, географическое преимущество — близость к азиатским рынкам сбыта», — добавил спикер.

Сергей Брилка задал вопрос о развитии сотрудничества в лесной сфере. Антон Просекин рассказал, что монгольская компания ведёт разработку ТЭО лесоперерабатывающего комплекса, который планируется разместить в ТОСЭР Усолье-Сибирское. Объём переработки древесины на первом этапе должен составить 80−90 тыс. кубометров в год. В целом при высоком спросе на круглый лес и пиломатериалы в Монголии на этом рынке растёт конкуренция — иркутских поставщиков теснят красноярские компании. «Необходимо проанализировать причины — почему возить лес из Красноярска выгоднее, чем из Иркутска», — отреагировал Сергей Брилка. Спикер также отметил, что в экономических условиях, когда из-за роста курса доллара экспорт стал более выгоден для российских компаний, конкуренция, в том числе, за монгольского потребителя будет возрастать. «На нашей стороне налаженные связи, многолетнее сотрудничество, территориальное соседство. Необходимо в полной мере использовать эти преимущества», — сказал Сергей Брилка.