Украинцам запретят ездить в Ростов

По мнению генерального директора АНО Экспертная группа «Крымский проект», члена экспертно-консультативного совета Игоря Рябова, в этом случае жители соседнего государства не смогут отдыхать в Крыму.

«Миллион украинцев, в частности, в прошедшем сезоне посетили Крым, отправляясь в основном объездными маршрутами через Ростовскую область. Теперь эта дорога будет закрыта», — считает Игорь Рябов.

Также он отметил, что руководство Украины не в первый раз использует эскалацию противоборства с Россией для увода внимания общества от реальных проблем в экономике страны. По мнению эксперта, таким образом власти Киева «тестируют общественное мнение».