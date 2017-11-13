Украинцам запретят ездить в Ростов
Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин, который работает в Киеве, предложил запретить транспортное сообщение с территорией России.
Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин, который работает в Киеве, предложил запретить транспортное сообщение с территорией России.
По мнению генерального директора АНО Экспертная группа «Крымский проект», члена
«Миллион украинцев, в частности, в прошедшем сезоне посетили Крым, отправляясь в основном объездными маршрутами через Ростовскую область. Теперь эта дорога будет закрыта», — считает Игорь Рябов.
Также он отметил, что руководство Украины не в первый раз использует эскалацию противоборства с Россией для увода внимания общества от реальных проблем в экономике страны. По мнению эксперта, таким образом власти Киева «тестируют общественное мнение».
В тоже время Игорь Рябов отметил, что реализация данной инициативы может привести к скачку уровня контрабанды, который может стать существенным источником дополнительных доходов отдельных чиновников на Украине.