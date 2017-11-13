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09:20 (мск), источник: Деловое сообщество

Украинцам запретят ездить в Ростов

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин, который работает в Киеве, предложил запретить транспортное сообщение с территорией России.

По мнению генерального директора АНО Экспертная группа «Крымский проект», члена экспертно-консультативного совета Игоря Рябова, в этом случае жители соседнего государства не смогут отдыхать в Крыму.

«Миллион украинцев, в частности, в прошедшем сезоне посетили Крым, отправляясь в основном объездными маршрутами через Ростовскую область. Теперь эта дорога будет закрыта», — считает Игорь Рябов.

Также он отметил, что руководство Украины не в первый раз использует эскалацию противоборства с Россией для увода внимания общества от реальных проблем в экономике страны. По мнению эксперта, таким образом власти Киева «тестируют общественное мнение».

В тоже время Игорь Рябов отметил, что реализация данной инициативы может привести к скачку уровня контрабанды, который может стать существенным источником дополнительных доходов отдельных чиновников на Украине.

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