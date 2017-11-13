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08:57 (мск), источник: Sputnik

В Таджикистан переброшены самолеты и вертолеты из РФ для учений

В масштабных учениях, тактические эпизоды которых будут разыграны на пяти полигонах в горной и пустынной местности, примут участие более 5 тысяч солдат и офицеров.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Россия перебросила около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа на три оперативных аэродрома Таджикистана на антитеррористические учения.

Как сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин, военная авиация необходима для совместных учений по антитеррору, в которых примут участие Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ.

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Шесть бомбардировщиков Су-24М, оснащенных прицельно-навигационными комплексами «Гефест», совершили перелет с южноуральского аэродрома Шагол. Столько же штурмовиков Су-25СМ — с российской авиабазы Кант, дислоцированной в Кыргызской Республике.

Вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24 были перевезены в Душанбе с новосибирской авиабазы Толмачёво тяжёлыми транспортными самолётами Ан-124−100 «Руслан».

Летчики прикроют с воздуха развертывание войск, нанесут удары по боевым порядкам условных бандгрупп, обеспечит доставку грузов военного назначения и высадку десантов.

В масштабных учениях, тактические эпизоды которых будут разыграны на пяти полигонах в горной и пустынной местности, примут участие органы военного управления штаба ОДКБ, вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы — всего более 5 тыс. солдат и офицеров.

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