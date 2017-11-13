Россия вернет Казахстану часть земель «Байконура»

Источник: Tengrinews

«В Челябинске в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос” Александр Иванов и первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Кайрат Айтуганов подписали протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса “Байконур” между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года», — сообщили в ведомстве.

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Как сообщили в министерстве, согласно документу из российской аренды выведено 11,6 тысяч гектар земли вблизи поселков Акай и Торетам и переданы Кызылординской области для дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры.

Также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан «О порядке медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года. Протоколом предусматривается совершенствование системы медицинского обслуживания казахстанцев, проживающих и работающих на комплексе «Байконур», поселках Акай и Торетам.