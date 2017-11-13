Россия вернет Казахстану часть земель «Байконура»
Часть ранее арендуемых земель комплекса «Байконур» переданы Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Часть ранее арендуемых земель комплекса «Байконур» переданы Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«В Челябинске в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос” Александр Иванов и первый
Как сообщили в министерстве, согласно документу из российской аренды выведено 11,6 тысяч гектар земли вблизи поселков Акай и Торетам и переданы Кызылординской области для дальнейшего развития на ней
Также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан «О порядке медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года. Протоколом предусматривается совершенствование системы медицинского обслуживания казахстанцев, проживающих и работающих на комплексе «Байконур», поселках Акай и Торетам.
«Подписанные документы дополнят уже имеющуюся сейчас двустороннюю