Руководитель пресс-службы правительства переходит в пермскую думу
Наталья Летаева, занимающая должность ведущего советник аппарата правительства — руководитель
Наталья Летаева, занимающая должность ведущего советник аппарата правительства — руководитель
Об этом она сообщила «Ъ» сама. По ее словам, с завтрашнего дня она выходит на работу советником председателя городской думы Юрия Уткина. Ранее «Ъ» сообщал, что пост советника по собственному желанию покинул Николай Решетников. Госпожа Летаева трудоустроилась в краевом правительстве в конце минувшей зимы, вернувшись в Перми из Екатеринбурга, где продолжительный период работала в сфере рекламы.