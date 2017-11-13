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09:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Руководитель пресс-службы правительства переходит в пермскую думу

Наталья Летаева, занимающая должность ведущего советник аппарата правительства — руководитель пресс-службы, сегодня работает в должности последний день.

Источник: AP 2017

Об этом она сообщила «Ъ» сама. По ее словам, с завтрашнего дня она выходит на работу советником председателя городской думы Юрия Уткина. Ранее «Ъ» сообщал, что пост советника по собственному желанию покинул Николай Решетников. Госпожа Летаева трудоустроилась в краевом правительстве в конце минувшей зимы, вернувшись в Перми из Екатеринбурга, где продолжительный период работала в сфере рекламы.

Ъ-Online.

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