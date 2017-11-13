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10:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Новым председателем Комитета потребительского рынка стал Руслан Фазылянов

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Новым председателем Комитета потребительского рынка стал Руслан Фазылянов. Об этом стало известно в рамках делового понедельника.

С 2016 года Фазылянов работал начальником отдела правового и кадрового обеспечения, заместителем начальника Управления градостроительных разрешений исполкома Казани.

«К нам пришел из органов прокуратуры, поработал “на земле”, в Кировском и Московском районе, в прокуратуре и к нам уже переходил из республиканской прокуратуры», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее главой комитета потребительского рынка был Руслан Зайнетдинов, который уволился по собственному желанию этим летом. Заместитель председателя комитета Нияз Гайнуллин был назначен и.о. председателя.

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