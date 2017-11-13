Новым председателем Комитета потребительского рынка стал Руслан Фазылянов

С 2016 года Фазылянов работал начальником отдела правового и кадрового обеспечения, заместителем начальника Управления градостроительных разрешений исполкома Казани.
«К нам пришел из органов прокуратуры, поработал “на земле”, в Кировском и Московском районе, в прокуратуре и к нам уже переходил из республиканской прокуратуры», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Ранее главой комитета потребительского рынка был Руслан Зайнетдинов, который уволился по собственному желанию этим летом. Заместитель председателя комитета Нияз Гайнуллин был назначен и.о. председателя.