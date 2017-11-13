Москвичи смогут отправить обращение в ЦОДД с помощью хештега #цоддвработу в Instagram

Источник: Reuters

«ЦОДД завел официальный аккаунт в Instagram. Одна из основных задач Instagram-аккаунта — получение обратной связи от жителей в части организации дорожного движения на улично-дорожной сети города», — сказали в пресс-службе.

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Для того, чтобы направить обращение, достаточно разместить пост с привязкой к адресу и отметить его хештегом #цоддвработу или написать в Direct с описанием предложения/проблемы. Пресс-служба ЦОДД

В пресс-службе отметили, что в официальном Instagram-аккаунте ЦОДД (@codd_moscow) подписчики смогут узнать об основных ограничениях и перекрытиях дорог, изменении схем дорожного движения, проведении мероприятий и новых проектах.

«При организации дорожного движения в Москве мы ориентируемся на государственные стандарты, проводим трудоемкие исследования, применяем методы моделирования, а также работаем с обращениями автомобилистов и пешеходов. Instagram-аккаунт — удобный современный инструмент коммуникации, который позволит нам оперативно взаимодействовать с жителями Москвы», — добавили в пресс-службе.