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12:14 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Москвичи смогут отправить обращение в ЦОДД с помощью хештега #цоддвработу в Instagram

Жители Москвы смогут отправить обращение в ГУК «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) с помощью хештега #цоддвработу в Instagram. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Источник: Reuters

«ЦОДД завел официальный аккаунт в Instagram. Одна из основных задач Instagram-аккаунта — получение обратной связи от жителей в части организации дорожного движения на улично-дорожной сети города», — сказали в пресс-службе.

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Для того, чтобы направить обращение, достаточно разместить пост с привязкой к адресу и отметить его хештегом #цоддвработу или написать в Direct с описанием предложения/проблемы.
Пресс-служба ЦОДД

В пресс-службе отметили, что в официальном Instagram-аккаунте ЦОДД (@codd_moscow) подписчики смогут узнать об основных ограничениях и перекрытиях дорог, изменении схем дорожного движения, проведении мероприятий и новых проектах.

«При организации дорожного движения в Москве мы ориентируемся на государственные стандарты, проводим трудоемкие исследования, применяем методы моделирования, а также работаем с обращениями автомобилистов и пешеходов. Instagram-аккаунт — удобный современный инструмент коммуникации, который позволит нам оперативно взаимодействовать с жителями Москвы», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что в интернете также есть электронная приемная на Едином транспортном портале Москвы, аккаунты в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Twitter, через которые также можно направить обращение, связанное с организацией дорожного движения на столичных улицах.

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