Один из главных фигурантов по делу Бишимбаева признал свою вину

Обвиняемый в даче взятки в размере 2 миллионов долларов США и хищениях Жаксылык Исабек полностью признал свою вину. По версии следствия, именно от Исабек экс-министр Бишимбаев получил откат за контракт на строительство стекольного завода в Кызылорде, сообщает NUR.KZ.

«Я хотел бы выразить свою позицию. Я полностью признаю свою вину», — обратился подсудимый Исабек к председательствующему.

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Ранее стало известно, что в 2014 году Куандыком Бишимбаевым была разработана схема по хищению средств в рамках строительства стекольного завода. При этом подрядчик и субподрядчик строительства были определены лично Бишимбаевым в обход всех установленных правил.

Так, в качестве субподрядчика выступило ТОО «Шымкентхиммотнаж», поскольку оно было готово работать на условиях Бишимбаева. Владелец фирмы Жаксылык Исабек, полностью признавший сегодня свою вину, согласился выплатить откат — 2 миллиона долларов США. Именно такую сумму озвучил ему Бишимбаев.

Взятка была передана через двоюродного брата Бишимбаева — Султана Нурлыбек. После получения средств Нурлыбек положил взятку на счет в один из банков. При этом у следствия есть все подтверждающие документы: заявление, банковские выписки, номер счета.

Ранее свою вину полностью признали экс-председатель правления «Байтерек Девелопмент» Бахыт Жаксыбаев, который оказывает содействие в установлении объективной истины по уголовному делу и раскаивается в содеянном. Также признался в содеянном экс-заместитель председателя правления «Байтерек Девелопмент» Аслан Джакупов.

Напомним, Куандыка Бишимбаева арестовали 12 января по подозрению в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

Позднее стало известно, что Куандык Бишимбаев подозревается также в злоупотреблении служебными полномочиями.