Один из главных фигурантов по делу Бишимбаева признал свою вину
Исабек признался в даче взятки в размере 2 миллионов долларов.
Исабек признался в даче взятки в размере 2 миллионов долларов.
Обвиняемый в даче взятки в размере 2 миллионов долларов США и хищениях Жаксылык Исабек полностью признал свою вину. По версии следствия, именно от Исабек
«Я хотел бы выразить свою позицию. Я полностью признаю свою вину», — обратился подсудимый Исабек к председательствующему.
Ранее стало известно, что в 2014 году Куандыком Бишимбаевым была разработана схема по хищению средств в рамках строительства стекольного завода. При этом подрядчик и субподрядчик строительства были определены лично Бишимбаевым в обход всех установленных правил.
Так, в качестве субподрядчика выступило ТОО «Шымкентхиммотнаж», поскольку оно было готово работать на условиях Бишимбаева. Владелец фирмы Жаксылык Исабек, полностью признавший сегодня свою вину, согласился выплатить откат — 2 миллиона долларов США. Именно такую сумму озвучил ему Бишимбаев.
Взятка была передана через двоюродного брата Бишимбаева — Султана Нурлыбек. После получения средств Нурлыбек положил взятку на счет в один из банков. При этом у следствия есть все подтверждающие документы: заявление, банковские выписки, номер счета.
Ранее свою вину полностью признали
Напомним, Куандыка Бишимбаева арестовали 12 января по подозрению в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.
Позднее стало известно, что Куандык Бишимбаев подозревается также в злоупотреблении служебными полномочиями.
Должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» были задержаны по подозрению в получении взятки 17 ноября 2016 года.