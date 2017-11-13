Президент РМ: В 2018 году в Кишиневе пройдет Всемирный Конгресс Семей
Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с президентом Международного Фонда единства православных народов Валерием Алексеевым.
Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с президентом Международного Фонда единства православных народов Валерием Алексеевым.
— Обсудили вопросы защиты традиционных семейных и христианских ценностей. В частности, рассказал об инициативе проведения в следующем году в нашей стране, под патронатом Президента Республики Молдова, Всемирного Конгресса Семей, в котором примут участие представители 60−80 стран.
Всемирный Конгресс Семей это самое представительное международное объединение защитников естественной семьи и права на жизнь из 85 стран мира. Всемирный Конгресс Семей объединяет сотни организаций, десятки тысяч активистов и миллионы сторонников на всех континентах. В 2015 году Всемирный Конгресс Семей состоялся в