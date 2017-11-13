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09:46 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ: В 2018 году в Кишиневе пройдет Всемирный Конгресс Семей

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с президентом Международного Фонда единства православных народов Валерием Алексеевым.

Источник: Actualitati.md

— Обсудили вопросы защиты традиционных семейных и христианских ценностей. В частности, рассказал об инициативе проведения в следующем году в нашей стране, под патронатом Президента Республики Молдова, Всемирного Конгресса Семей, в котором примут участие представители 60−80 стран.

Всемирный Конгресс Семей это самое представительное международное объединение защитников естественной семьи и права на жизнь из 85 стран мира. Всемирный Конгресс Семей объединяет сотни организаций, десятки тысяч активистов и миллионы сторонников на всех континентах. В 2015 году Всемирный Конгресс Семей состоялся в Солт-Лейк-Сити (США), в 2016 году в Тбилиси, в 2017 году в Будапеште, а в 2018 году состоится в Кишинёве, — сообщил Игорь Додон.

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