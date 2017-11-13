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10:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Москвичам покажут, как живет Владивосток

«Дни Дальнего Востока в Москве» пройдут в столице с 8 по 16 декабря. Деловой программе мероприятий уделят три дня — 14—16 декабря. Ее участники обсудят меры социального развития дальневосточных территорий, реализации в регионе инвестиционных проектов, сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: РИА "Новости"

В рамках деловой программы мероприятия состоятся несколько сессий, в том числе, международного дискуссионного клуба Валдай «Поворот России на Восток: следующее десятилетие». Главы федеральных министерств социального блока расскажут о мерах, которые должны обеспечить к 2025 году рост показателей социального развития дальневосточных регионов.

Участники деловой программы также обсудят комплексное развитие территорий ДФО во время сессии «Новый подход к комплексному развитию территорий на Дальнем Востоке: как это будет работать?».

В нескольких вузах столицы пройдут открытые лекции о Дальнем Востоке, а инвесторы, успешно реализующие здесь свои проекты, расскажут, как начать и вести бизнес на востоке России.

В рамках деловой программы запланирована презентация инвестиционных возможностей Дальнего Востока и территорий опережающего развития, а также будет дан старт работе еще нескольких новых предприятий в режиме телемоста.

«Мы проводим Дни Дальнего Востока, чтобы показать целевые вещи, которые нужны аудитории столицы нашей родины. Поэтому выбрали те темы, которые на наш взгляд полезны. Прежде всего, это ярмарка вакансий. Мы строим более 900 предприятий. Для работы на них нужны будут люди со всей страны. Это тысячи вакансий. Важно задать импульс тому, чтобы люди знали о том, что строится, например, судостроительный комплекс “Звезда” в Приморье, агропромышленные предприятия, и мы планируем строить газоперерабатывающие и газохимические комплексы в Амурской области. Это важно. Это реальные предложения работы на Дальнем Востоке. Второе направление, которое мы считаем важным, это один гектар. Как вы знаете, землю может получить любой житель Российской Федерации. Но подавляющее большинство жителей Москвы об этом ничего не знают. Наконец, мы хотим показать инвесторам конкурентные преимущества региона, который является центром Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша цель — донести информацию о том, что работать на Дальнем Востоке выгодно и эффективно», — заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Отметим, представить себя на масштабном мероприятии в Москве готовится и Приморский край. Регион заявит о себе на двух площадках «Дней Дальнего Востока в Москве» — на ярмарке на Тверской и в павильонах «Экспоцентра».

Андрей Тарасенко выразил уверенность, что фестиваль пройдет с большим успехом. По мнению главы края, «это отличный подарок для жителей и гостей столицы. И Приморье должно достойно себя показать».

Михаил Грач.

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