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10:27 (мск), источник: dostup1.ru

Бывший вице-мэр Чебаркуля оштрафован на 850 тыс. за взяточничество

Экс-чиновник также лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Бывший заместитель главы администрации Чебаркуля (Челябинская область) осужден за получение взяток и служебный подлог — Олег Соловьев оштрафован на 850 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным официального представителя региональной прокуратуры Натальи Мамаевой, также экс-чиновник лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два с половиной года.

Как следует из приговора, Соловьев в 2015 году совершил служебный подлог, подписав индивидуальному предпринимателю и коммерческой организации документы о приемке работ по четырем муниципальным договорам, осознавая, что фактически они в установленные сроки и в полном объеме выполнены не были.

«В 2016 году индивидуальный предприниматель, выполнявший работы по муниципальным контрактам, предоставил чиновнику квартиру в Чебаркуле для проживания без оплаты аренды. За это Соловьев впоследствии содействовал ему в заключении двух контрактов по благоустройству на общую сумму свыше 600 тыс. рублей, создавая препятствия для участия в конкурсах другим», — уточнили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Также в 2016 году другой предприниматель оплатил за чиновника административный штраф в сумме 15 тыс. рублей, назначенный за совершение правонарушения в сфере закупок. В свою очередь, чиновник помог ему с договором аренды водопроводно-канализационного комплекса, заключив его без проведения конкурса.

Преступления выявлены совместно сотрудниками региональных управлений ФСБ и ГУ МВД.

Приговор не вступил в законную силу.

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