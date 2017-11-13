Заканчивается прием документов на пост мэра Новочеркасска

Выдвинуть свою кандидатуру может любой совершеннолетний гражданин, отвечающий установленным законом требованиям. Проводит конкурс специальная комиссия из 8 человек, 4 из которых назначены гордумой города, остальные — губернатором области. Первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов состоится 24 ноября.