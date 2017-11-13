Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Способ сделать визуально длиннее самые короткие ресницы
Около резиденции Путина обрушился склон
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие парня
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Усыпальница у Кремлевской стены
11:33 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Заканчивается прием документов на пост мэра Новочеркасска

13 ноября завершается прием заявок и документов от кандидатов на должность главы администрации Новочеркасска.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Выдвинуть свою кандидатуру может любой совершеннолетний гражданин, отвечающий установленным законом требованиям. Проводит конкурс специальная комиссия из 8 человек, 4 из которых назначены гордумой города, остальные — губернатором области. Первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов состоится 24 ноября.

Отметим, что после проверки документов потенциальным кандидатам предстоит пройти специальный тест и собеседование. Знания оценят по различным направлениям — организация местного самоуправления, муниципальная служба и противодействие коррупции, экономика, градостроительная и дорожная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство. Конкурс пройдёт 5 декабря.

Комиссия в результате отберет двух кандидатов. Окончательное решение 8 декабря примут депутаты городской думы Новочеркасска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Почему Сечин не явился в суд: у судьи и «Роснефти» разные версии
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь