Заканчивается прием документов на пост мэра Новочеркасска
13 ноября завершается прием заявок и документов от кандидатов на должность главы администрации Новочеркасска.
13 ноября завершается прием заявок и документов от кандидатов на должность главы администрации Новочеркасска.
Выдвинуть свою кандидатуру может любой совершеннолетний гражданин, отвечающий установленным законом требованиям. Проводит конкурс специальная комиссия из 8 человек, 4 из которых назначены гордумой города, остальные — губернатором области. Первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов состоится 24 ноября.
Отметим, что после проверки документов потенциальным кандидатам предстоит пройти специальный тест и собеседование. Знания оценят по различным направлениям — организация местного самоуправления, муниципальная служба и противодействие коррупции, экономика, градостроительная и дорожная деятельность,
Комиссия в результате отберет двух кандидатов. Окончательное решение 8 декабря примут депутаты городской думы Новочеркасска.