И.о. руководителя Крымского УФАС назначен Максим Муравьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности руководителя управления ФАС России по Республике Крым и Севастополю вместо ушедшего из жизни Тимофея Кураева назначен Максим Муравьев, который был его заместителем, сообщили ТАСС в управлении.

«Решением руководителя ФАС России исполняющим обязанности назначен Муравьев Максим Сергеевич, который является заместителем руководителя УФАС», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 44-летний Кураев, который возглавлял Крымское УФАС с 2014 года, был обнаружен мертвым 8 ноября. В его квартире следователи нашли прощальное видеообращение, рассматривалась версия самоубийства.