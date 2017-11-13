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11:04 (мск), источник: ТАСС

И.о. руководителя Крымского УФАС назначен Максим Муравьев

На этой должности он сменил Тимофея Кураева, который 8 ноября был найден мертвым в своей квартире.

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности руководителя управления ФАС России по Республике Крым и Севастополю вместо ушедшего из жизни Тимофея Кураева назначен Максим Муравьев, который был его заместителем, сообщили ТАСС в управлении.

«Решением руководителя ФАС России исполняющим обязанности назначен Муравьев Максим Сергеевич, который является заместителем руководителя УФАС», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 44-летний Кураев, который возглавлял Крымское УФАС с 2014 года, был обнаружен мертвым 8 ноября. В его квартире следователи нашли прощальное видеообращение, рассматривалась версия самоубийства.

По факту смерти Кураева возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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