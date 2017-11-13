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10:58 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургские депутаты, допустившие ошибки в декларациях, избегут отставок

Екатеринбургская гордума рассмотрит итоги депутатской декларационной кампании-2016.

Источник: Reuters

Обязанность отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера у муниципальных народных избранников в России появилась в прошлом году. Новая норма не понравилась многим парламентариям — недовольные говорят, что их работа не оплачивается из бюджета, а потому они не обязаны показывать кошельки.

Кроме того, заполняя декларации впервые, многие депутаты допустили ошибки. Первый опыт отчета о доходах, в частности, стал неудачным для трех депутатов екатеринбургской думы — Михаила Гаранина, Олега Хабибуллина и Михаила Вечкензина. Дума приняла решение о лишении их мандатов, но потом вернула их по просьбе главы администрации губернатора Владимира Тунгусова.

В этом году, по данным ЕАН, ошибки в декларациях вновь нашли у Михаила Гаранина и у Михаила Вечкензина. Не исключалось, что будет вновь инициирован процесс отзыва мандатов, однако депутаты смогли урегулировать вопрос. По данным источника агентства, об отставках завтра речь не пойдет — народных избранников просто попросят в следующий раз быть внимательнее.

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