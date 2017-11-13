Екатеринбургские депутаты, допустившие ошибки в декларациях, избегут отставок

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Обязанность отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера у муниципальных народных избранников в России появилась в прошлом году. Новая норма не понравилась многим парламентариям — недовольные говорят, что их работа не оплачивается из бюджета, а потому они не обязаны показывать кошельки.

Кроме того, заполняя декларации впервые, многие депутаты допустили ошибки. Первый опыт отчета о доходах, в частности, стал неудачным для трех депутатов екатеринбургской думы — Михаила Гаранина, Олега Хабибуллина и Михаила Вечкензина. Дума приняла решение о лишении их мандатов, но потом вернула их по просьбе главы администрации губернатора Владимира Тунгусова.