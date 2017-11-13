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11:20 (мск), источник: Volga News

Аппарат администрации Тольятти возглавила Татьяна Блинова

В понедельник, 13 ноября, на аппаратном совещании глава Тольятти Сергей Анташев представил своего нового заместителя — руководителя аппарата администрации Татьяну Блинову.

Источник: Reuters

Она родилась 28 февраля 1985 г. в Тольятти. С 2002 г. по 2007 г. проходила обучение в Российском государственном социальном университете (Москва) по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист».

После окончания университета три с половиной года работала экономистом, затем ведущим экономистом в ООО Холдинговая компания «МОТЕКС» (с 2010 г. ООО Транспортная компания «МОТЕКС»).

В апреле 2011 г. Татьяна Блинова поступила на муниципальную службу в городскую думу Тольятти на должность главного специалиста информационно-аналитического управления. В июне 2012 г. была переведена в мэрию Тольятти, где замещала должности начальника организационного отдела управления по оргработе и связям с общественностью, руководителя организационного управления. На этом посту она работала до октября текущего года.

Кадровые перестановки в мэрии Тольятти начались после того, как в апреле 2017 г. сменился глава города. Напомним, в марте 2017 г. закончился срок полномочий всенародно избранного в марте 2012 г. мэра Тольятти Сергея Андреева.

Тем временем в ноябре 2014 г. депутаты губернской думы приняли закон, отменяющий прямые выборы глав городов в Самарской области. Эти поправки вступили в силу после истечения срока полномочий Сергея Андреева, тогда же был объявлен конкурс для поиска нового мэра. Его победителем стал директор самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Анташев.

С осени 2014 г. до конца июня 2017 г. аппарат администрации Тольятти возглавляла Евгения Бычкова. С 26 июня она была уволена по собственному желанию.

Как уточнили в пресс-службе администрации Тольятти, после ухода Евгении Бычковой обязанности руководителя аппарата исполняла Лариса Лучина. Она пришла на работу в администрацию уже в команду Сергея Анташева — на должность руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики, в которой продолжает работать и сейчас. После ухода Евгении Бычковой Лариса Лучина по совместительству исполняла обязанности главы аппарата.

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