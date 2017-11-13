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11:43 (мск), источник: "Российская газета"

В Иркутск приедет делегация из Беларуси

Различные аспекты сотрудничества Беларуси и Иркутской области обсудят в четверг, 16 ноября, в областном центре Приангарья. Для этого в столицу региона приедет специальная рабочая группа, сообщили в посольстве республики Беларусь в РФ.

Источник: Reuters

Белорусскую делегацию возглавит председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, кроме него в состав группы войдут еще более 20 человек. Это руководители крупных предприятий страны («БелАЗ», «Гомсельмаш», «Могилевлифтмаш»), российские дилеры белорусских компаний (МАЗ, МТЗ, «Белшина», «Амкодор»), представители министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства архитектуры и строительства. Производителей Брестской области представят руководители группы компаний СТиМ, «Березастройматериалы», «Брестсельмаш», «Полесье», «558 Авиационный ремонтный завод», «Холдинговая компания «Пинскдрев», управляющей компании холдинга «Концерн «Брестмясомолпром».

Предполагается насыщенная программа мероприятий. С 14 по 17 ноября представители деловых кругов Беларуси и официальные лица встретятся с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, посетят производственные площади иркутского авиастроительного завода, встретятся с областным товариществом белорусской культуры имени Яна Черского. Кроме того, специально для гостей будет организован бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа.

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