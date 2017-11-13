В Иркутск приедет делегация из Беларуси

Белорусскую делегацию возглавит председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, кроме него в состав группы войдут еще более 20 человек. Это руководители крупных предприятий страны («БелАЗ», «Гомсельмаш», «Могилевлифтмаш»), российские дилеры белорусских компаний (МАЗ, МТЗ, «Белшина», «Амкодор»), представители министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства архитектуры и строительства. Производителей Брестской области представят руководители группы компаний СТиМ, «Березастройматериалы», «Брестсельмаш», «Полесье», «558 Авиационный ремонтный завод», «Холдинговая компания «Пинскдрев», управляющей компании холдинга «Концерн «Брестмясомолпром».

Предполагается насыщенная программа мероприятий. С 14 по 17 ноября представители деловых кругов Беларуси и официальные лица встретятся с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, посетят производственные площади иркутского авиастроительного завода, встретятся с областным товариществом белорусской культуры имени Яна Черского. Кроме того, специально для гостей будет организован бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа.