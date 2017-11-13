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11:21 (мск), источник: Новая Кубань

Замминистра здравоохранения Кубани сложил полномочия

Давид Гунба решил сменить работу.

Краснодар. 13 ноября — Новая Кубань. Кубанский чиновник будет руководить сочинским санаторием федерального значения.

Официальной информации о том, что его уход с прежнего места работы может быть связан с какими-либо проблемами, нет.

Должность заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Гунба занимал с сентября. До этого он работал врачом-нейрохирургом в городской больнице Сочи.

Он является выпускником Кубанской государственной медицинской академии. Специальность — «Лечебное дело».

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