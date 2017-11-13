Замминистра здравоохранения Кубани сложил полномочия
Давид Гунба решил сменить работу.
Давид Гунба решил сменить работу.
Краснодар. 13 ноября — Новая Кубань. Кубанский чиновник будет руководить сочинским санаторием федерального значения.
Официальной информации о том, что его уход с прежнего места работы может быть связан с
Должность заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Гунба занимал с сентября. До этого он работал
Он является выпускником Кубанской государственной медицинской академии. Специальность — «Лечебное дело».