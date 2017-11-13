Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
В Комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что перебежчик был ранен военными КНДР.
В Комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что перебежчик был ранен военными КНДР.
СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Солдат Корейской народной армии перешел в понедельник границу с Южной Кореей в пункте Пханмунджом. Об этом сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.
«Перебежчик получил огнестрельные ранения со стороны северокорейских военных и в Южной Корее был доставлен в госпиталь», — отмечается в сообщении. Других подробностей пока не приводится.
Пханмунджом находится в Объединенной зоне безопасности, где боевое дежурство несут американские и южнокорейские войска. Это единственное место на межкорейской границе, где военнослужащие Севера и Юга находятся в зоне прямой видимости в нескольких десятках метров друг от друга.