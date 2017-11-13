Солдат КНДР сбежал в Южную Корею

Источник: AP 2017

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Солдат Корейской народной армии перешел в понедельник границу с Южной Кореей в пункте Пханмунджом. Об этом сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.

«Перебежчик получил огнестрельные ранения со стороны северокорейских военных и в Южной Корее был доставлен в госпиталь», — отмечается в сообщении. Других подробностей пока не приводится.