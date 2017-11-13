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11:19 (мск), источник: ТАСС

Солдат КНДР сбежал в Южную Корею

В Комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что перебежчик был ранен военными КНДР.

Источник: AP 2017

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Солдат Корейской народной армии перешел в понедельник границу с Южной Кореей в пункте Пханмунджом. Об этом сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.

«Перебежчик получил огнестрельные ранения со стороны северокорейских военных и в Южной Корее был доставлен в госпиталь», — отмечается в сообщении. Других подробностей пока не приводится.

Пханмунджом находится в Объединенной зоне безопасности, где боевое дежурство несут американские и южнокорейские войска. Это единственное место на межкорейской границе, где военнослужащие Севера и Юга находятся в зоне прямой видимости в нескольких десятках метров друг от друга.

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