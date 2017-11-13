Сотрудничество Приангарья с Монголией необходимо расширять — Сергей Брилка

Напомним, что в составе делегации Законодательного Собрания Иркутской области — председатель Сергей Брилка, вице-спикер Кузьма Алдаров, председатель комиссии по контрольной деятельности Геннадий Нестерович и председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко.

Руководитель представительства АИРИО Антон Просекин рассказал, что за 10 месяцев текущего года было проконсультировано 45 компаний по вопросам экспорта и торговли с Монголией. Наибольший интерес со стороны предпринимателей Приангарья вызывают поставки продуктов питания, товарного и фуражного зерна, техники и оборудования, строительных материалов. Также, по словам Антона Просекина, крупнейшая в Приангарье сеть супермаркетов готовится к выходу на монгольский рынок — ожидается, что в ноябре в Иркутске состоятся переговоры с вероятным приобретателем франшизы.

Кроме того, монгольская сторона проявляет большой интерес к дикоросам, произрастающим в нашем регионе. Поставками даров сибирской природы заинтересовалось одно из ведущих пищевых предприятий Монголии, более того, заинтересованность в технологическом обеспечении проекта высказали польские бизнесмены.

Вице-спикер Кузьма Алдаров отметил, что для тысяч сельских жителей области сбор дикоросов — один из источников дохода, соответственно для региона важен выход на промышленные объемы их заготовки.

Сергей Брилка упомянул опыт Томской области, где сформирован полный производственный цикл — от заготовки и первичной переработки дикоросов до пищевых производств, выпускающих продукцию из дикоросов с высокой добавленной стоимостью, которая экспортируется в 27 стран мира. «Спрос есть, Приангарью нужно активно включаться в процесс, используя, в том числе, свое географическое преимущество — близость к азиатским рынкам сбыта», — добавил спикер.

Один из сложных вопросов, решением которого занимается представительство, это возобновление выделения квот для компании «Янта» на поставку в Монголию собственной молочной продукции — эти квоты не предоставляются с 2016 года.

Сергей Брилка задал вопрос о развитии сотрудничества в лесной сфере. Антон Просекин рассказал, что монгольской компанией ведется разработка ТЭО лесоперерабатывающего комплекса, который планируется разместить в ТОСЭР Усолье-Сибирское. Объем переработки древесины на первом этапе должен составить 80−90 тысяч кубометров в год. В целом же, при высоком спросе, как на круглый лес, так и на пиломатериалы в Монголии, на этом рынке растет конкуренция — иркутских поставщиков теснят красноярские компании.

«Необходимо проанализировать причины — почему возить лес из Красноярска выгоднее, чем из Иркутска», — отреагировал Сергей Брилка.

Спикер также отметил, что в экономических условиях, когда из-за роста курса доллара экспорт стал более выгоден для российских компаний, конкуренция, в том числе, за монгольского потребителя будет возрастать.