Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Что друзья и коллеги говорят о смерти Задорнова
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Жена Никиты Преснякова снялась в яркой фотосессии
Кейт Миддлтон посетила Royal Festival of Remembrance в Лондоне
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Теракт в Нью-Йорке
11:50 (мск), источник: АиФ Иркутск

Сотрудничество Приангарья с Монголией необходимо расширять — Сергей Брилка

Визит делегации Законодательного Собрания Приангарья в Монголию начался с посещения представительства АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области». Цель его работы — оказывать содействие продвижению экспортного потенциала Иркутской области в Монголии, способствовать установлению контактов между российскими и монгольскими предприятиями, а также привлечению инвесторов для реализации проектов на территории Прибайкалья и Монголии.

Напомним, что в составе делегации Законодательного Собрания Иркутской области — председатель Сергей Брилка, вице-спикер Кузьма Алдаров, председатель комиссии по контрольной деятельности Геннадий Нестерович и председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко.

Руководитель представительства АИРИО Антон Просекин рассказал, что за 10 месяцев текущего года было проконсультировано 45 компаний по вопросам экспорта и торговли с Монголией. Наибольший интерес со стороны предпринимателей Приангарья вызывают поставки продуктов питания, товарного и фуражного зерна, техники и оборудования, строительных материалов. Также, по словам Антона Просекина, крупнейшая в Приангарье сеть супермаркетов готовится к выходу на монгольский рынок — ожидается, что в ноябре в Иркутске состоятся переговоры с вероятным приобретателем франшизы.

Кроме того, монгольская сторона проявляет большой интерес к дикоросам, произрастающим в нашем регионе. Поставками даров сибирской природы заинтересовалось одно из ведущих пищевых предприятий Монголии, более того, заинтересованность в технологическом обеспечении проекта высказали польские бизнесмены.

Вице-спикер Кузьма Алдаров отметил, что для тысяч сельских жителей области сбор дикоросов — один из источников дохода, соответственно для региона важен выход на промышленные объемы их заготовки.

Сергей Брилка упомянул опыт Томской области, где сформирован полный производственный цикл — от заготовки и первичной переработки дикоросов до пищевых производств, выпускающих продукцию из дикоросов с высокой добавленной стоимостью, которая экспортируется в 27 стран мира. «Спрос есть, Приангарью нужно активно включаться в процесс, используя, в том числе, свое географическое преимущество — близость к азиатским рынкам сбыта», — добавил спикер.

Один из сложных вопросов, решением которого занимается представительство, это возобновление выделения квот для компании «Янта» на поставку в Монголию собственной молочной продукции — эти квоты не предоставляются с 2016 года.

Сергей Брилка задал вопрос о развитии сотрудничества в лесной сфере. Антон Просекин рассказал, что монгольской компанией ведется разработка ТЭО лесоперерабатывающего комплекса, который планируется разместить в ТОСЭР Усолье-Сибирское. Объем переработки древесины на первом этапе должен составить 80−90 тысяч кубометров в год. В целом же, при высоком спросе, как на круглый лес, так и на пиломатериалы в Монголии, на этом рынке растет конкуренция — иркутских поставщиков теснят красноярские компании.

«Необходимо проанализировать причины — почему возить лес из Красноярска выгоднее, чем из Иркутска», — отреагировал Сергей Брилка.

Спикер также отметил, что в экономических условиях, когда из-за роста курса доллара экспорт стал более выгоден для российских компаний, конкуренция, в том числе, за монгольского потребителя будет возрастать.

«На нашей стороне налаженные связи, многолетнее сотрудничество, территориальное соседство. Необходимо в полной мере использовать эти преимущества», — сказал Сергей Брилка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Девочка из «стеклянного шара». Как бабушка вернула жизнь внучке с аутизмом
Число жертв землетрясения в Иране возросло до 200
Стоимость шампанского к Новому году возрастет на 10-15%
Судья: В «Роснефти» отказались взять повестку для Сечина
В споре АФК «Система» и «Роснефти» появилась новая фальшивка
Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
В Кремле задумались о переносе президентского послания
Названа цена российского «вечного» диска. Сколько стоит память на 100 тысяч лет
Спорт
Сборная России открыла олимпийский сезон Кубком Карьяла Национальная команда под руководством Олега Знарка набрала шесть очков в трех матчах первого этапа Евротура, добившись двух побед
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
В Москве простились с Михаилом Задорновым В подмосковной клинической больнице прошла закрытая церемония прощания с юмористом и писателем Михаилом Задорновым
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
5-летняя девочка с заболеванием сердца «сыграла свадьбу» (фото) Интернет покорили трогательные снимки девочки и ее приятеля.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь