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11:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Врио Травников обновил руководство комиссии по правам дольщиков

Пост главы комиссии возглавит министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Врио Травников обновил руководство комиссии по правам дольщиков, теперь ее возглавит министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Ранее этот пост занимал заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Напомним, в ближайшие годы долевое строительство может уйти в небытие. Президент России Владимир Путин поручил Правительству продумать, как перевести жилищное строительство на нормальные бизнес-рельсы и заменить средства физических лиц на банковские кредиты. В поручении обозначен срок — переходный период продлится три года. Власти рассчитывают, что это решение позволит исключить появление новых сотен и тысяч обманутых дольщиков.

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