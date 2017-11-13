Врио Травников обновил руководство комиссии по правам дольщиков
Пост главы комиссии возглавит министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
Пост главы комиссии возглавит министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
Врио Травников обновил руководство комиссии по правам дольщиков, теперь ее возглавит министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
Ранее этот пост занимал заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
Напомним, в ближайшие годы долевое строительство может уйти в небытие. Президент России Владимир Путин поручил Правительству продумать, как перевести жилищное строительство на нормальные