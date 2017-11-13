Врио Травников обновил руководство комиссии по правам дольщиков

Напомним, в ближайшие годы долевое строительство может уйти в небытие. Президент России Владимир Путин поручил Правительству продумать, как перевести жилищное строительство на нормальные бизнес-рельсы и заменить средства физических лиц на банковские кредиты. В поручении обозначен срок — переходный период продлится три года. Власти рассчитывают, что это решение позволит исключить появление новых сотен и тысяч обманутых дольщиков.