Борис Дубровский: Модель долевого строительства себя исчерпала
Губернатор в очередной раз заявил, что риски должны лежать на застройщиках и банках, а не на приобретателях жилья.
Губернатор в очередной раз заявил, что риски должны лежать на застройщиках и банках, а не на приобретателях жилья.
Модель долевого строительства себя исчерпала, настала пора перехода к более цивилизованным формам работы — об этом в понедельник, 13 ноября, заявил губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Риски должны лежать на самих застройщиках и банках, а не на людях. Я считаю, что отказ от долевого строительства и переход на систему привлечения банковского финансирования точно поможет уйти от проблемы дольщиков. Чем быстрее мы к этой модели перейдем, тем раньше забудем о тех ситуациях, которые есть не только в Челябинской области, но и в России в целом. Для этого на федеральном уровне нужно принять ряд законодательных инициатив, которым мы готовы обеспечить абсолютную поддержку», — подчеркнул глава региона.
Напомним, в прошлый четверг, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с представителем обманутых дольщиков Челябинска. На следующий день губернатор собрал дольщиков компании «Речелстрой» и назвал сроки сдачи проблемных домов в микрорайоне Чурилово Lake City.
Ранее отчаявшиеся активисты неоднократно выходили с одиночными пикетами, а в день рождения главы государства направляли ему видеопоздравление с участием собственных детей.