Борис Дубровский: Модель долевого строительства себя исчерпала

«Риски должны лежать на самих застройщиках и банках, а не на людях. Я считаю, что отказ от долевого строительства и переход на систему привлечения банковского финансирования точно поможет уйти от проблемы дольщиков. Чем быстрее мы к этой модели перейдем, тем раньше забудем о тех ситуациях, которые есть не только в Челябинской области, но и в России в целом. Для этого на федеральном уровне нужно принять ряд законодательных инициатив, которым мы готовы обеспечить абсолютную поддержку», — подчеркнул глава региона.