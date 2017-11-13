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11:45 (мск), источник: dostup1.ru

Борис Дубровский: Модель долевого строительства себя исчерпала

Губернатор в очередной раз заявил, что риски должны лежать на застройщиках и банках, а не на приобретателях жилья.

Модель долевого строительства себя исчерпала, настала пора перехода к более цивилизованным формам работы — об этом в понедельник, 13 ноября, заявил губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Риски должны лежать на самих застройщиках и банках, а не на людях. Я считаю, что отказ от долевого строительства и переход на систему привлечения банковского финансирования точно поможет уйти от проблемы дольщиков. Чем быстрее мы к этой модели перейдем, тем раньше забудем о тех ситуациях, которые есть не только в Челябинской области, но и в России в целом. Для этого на федеральном уровне нужно принять ряд законодательных инициатив, которым мы готовы обеспечить абсолютную поддержку», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что проблемы дольщиков в Челябинской области не всегда связаны только с недобросовестностью застройщика. В ряде случаев строительные компании ошиблись с финансовой моделью или переоценили динамику развития строительного рынка.

Напомним, в прошлый четверг, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с представителем обманутых дольщиков Челябинска. На следующий день губернатор собрал дольщиков компании «Речелстрой» и назвал сроки сдачи проблемных домов в микрорайоне Чурилово Lake City.

Ранее отчаявшиеся активисты неоднократно выходили с одиночными пикетами, а в день рождения главы государства направляли ему видеопоздравление с участием собственных детей.

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