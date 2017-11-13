Сильвия Раду требует от чиновников отложить партбилеты и начать работать
Новый и.о. генпримара столицы Сильвия Раду сегодня впервые ведет оперативное заседание муниципальных служб.
Новый и.о. генпримара столицы Сильвия Раду сегодня впервые ведет оперативное заседание муниципальных служб.
В начале заседания она выступила с обращением к подчиненным, потребовав от них работать эффективно, независимо от политической принадлежности.
Раду сказала, что в течение недели своей работы в качестве и.о. генпримара она заметила, что некоторые чиновники примэрии открыты для сотрудничества, а другие задерживают представление всей правдивой информации, которую она потребовала.
И.о. генпримара подчеркнула, что те, кто не хотят работать, должны уйти в отставку.
В то же время Сильвия Раду приказала всем подразделениям примэрии публиковать на
Напомним, что Сильвия Раду была назначена и.о. генпримара Кишинева неделю назад, распоряжением Нистора Грозаву. Решение было оспорено ПСРМ в суде и Конституционном суде.