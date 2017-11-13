Додон лично поздравил Киркорова
Президент Республики Молдова присутствовал на церемонии вручения российской музыкальной премии «Золотой граммофон», где он был замечен рядом с любимцем публики Филиппом Киркоровым, отмечает NOI.md.
Президент Республики Молдова присутствовал на церемонии вручения российской музыкальной премии «Золотой граммофон», где он был замечен рядом с любимцем публики Филиппом Киркоровым, отмечает NOI.md.
«Я принимал участие в XXII церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон «. Я поздравил своего старого друга, народного артиста России Филиппа Киркорова с абсолютным рекордом — получением 22-й награды этого престижного конкурса», — написал президент на своей странице в
В то же время он поблагодарил Киркорова за поддержку, оказанную молдавским музыкальным группам.
«В этом году он был горячим сторонников и лично подержал группу Sun Strock Project на Евровидение и Doredos на Новой Волне», — отметил президент.