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11:36 (мск), источник: Noi.md

Додон лично поздравил Киркорова

Президент Республики Молдова присутствовал на церемонии вручения российской музыкальной премии «Золотой граммофон», где он был замечен рядом с любимцем публики Филиппом Киркоровым, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

«Я принимал участие в XXII церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон «. Я поздравил своего старого друга, народного артиста России Филиппа Киркорова с абсолютным рекордом — получением 22-й награды этого престижного конкурса», — написал президент на своей странице в facebook-е.

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В то же время он поблагодарил Киркорова за поддержку, оказанную молдавским музыкальным группам.

«В этом году он был горячим сторонников и лично подержал группу Sun Strock Project на Евровидение и Doredos на Новой Волне», — отметил президент.

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