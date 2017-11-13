Додон лично поздравил Киркорова

Источник: Noi.md

«Я принимал участие в XXII церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон «. Я поздравил своего старого друга, народного артиста России Филиппа Киркорова с абсолютным рекордом — получением 22-й награды этого престижного конкурса», — написал президент на своей странице в facebook-е.

В то же время он поблагодарил Киркорова за поддержку, оказанную молдавским музыкальным группам.