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11:34 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее

13 ноября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Надеюсь, мы будем и дальше развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее — назвали его Союзным государством», — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на отдельные вопросы, с которыми сталкивается как Беларусь, так и Калининградская область, а в ее лице Россия.

«То, что происходит на границах с Беларусью, — это зеркальное отражение границы с Калининградом. Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО. Да и в экономике, знаете, в торговле каждый преследует там свои интересы. Не скажу, что они нас уж очень любят — и вас, и нас, Россию и Беларусь. Поэтому, как бы тут не обсуждали эти вопросы, не делали нас прозападными и так далее, мы прекрасно понимаем, что это риторика. А конкретные факты на лицо говорят о том, что нам не на кого рассчитывать, нам, белорусам и россиянам, надо видеть свой интерес, интерес своих народов», — подчеркнул глава государства.

«Вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. В трудную минуту мы всегда подставим плечо», — заявил Александр Лукашенко.

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