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11:58 (мск), источник: Восток Медиа

Комитет по экономической политике ЗС ПК расстался с председателем

Внеочередная сессия краевого парламента поставит точку в этом вопросе.

Комитет Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности покинет его председатель Александр Костенко в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ЗС ПК по его заявлению и замещением им государственной должности. Этот вопрос обсуждался в ходе внеочередного заседания комитета краевого парламента по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК 13 ноября. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Александр Костенко в 2015 году был избран депутатом краевого парламента, являлся председателем комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности с 5 октября 2016 года.

Как напомнил коллегам председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков, на основании «Положения о комитетах Законодательного собрания» персональный состав комитетов может быть изменен постановлением ЗС в связи с введением в их состав выходом из состава) депутатов по их личным заявлениям или в иных случаях, предусмотренных законодательством. Численный состав каждого комитета определяется Законодательным собранием и не может быть менее трёх и более семи депутатов.

«На сегодняшнем заседании комитета рекомендовано на внеочередной сессии Законодательного собрания, 16 ноября, рассмотреть вопрос о снятии с Александра Костенко статуса депутата, в связи с переходом его на государственную должность. Также рассмотрен вопрос о снижении численности членов комитета по экономической политике, в котором председательствовал Александр Костенко, с 7 до 6 человек», — прокомментировал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков.

Вопрос о новом руководителе комитета, равно как и вопрос о новом руководителе фракции политической партии «Единая Россия» в краевом парламенте, судя по всему пока остаётся открытым.

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