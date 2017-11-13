Комитет по экономической политике ЗС ПК расстался с председателем

Комитет Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности покинет его председатель Александр Костенко в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ЗС ПК по его заявлению и замещением им государственной должности. Этот вопрос обсуждался в ходе внеочередного заседания комитета краевого парламента по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК 13 ноября. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Александр Костенко в 2015 году был избран депутатом краевого парламента, являлся председателем комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности с 5 октября 2016 года.

Как напомнил коллегам председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков, на основании «Положения о комитетах Законодательного собрания» персональный состав комитетов может быть изменен постановлением ЗС в связи с введением в их состав выходом из состава) депутатов по их личным заявлениям или в иных случаях, предусмотренных законодательством. Численный состав каждого комитета определяется Законодательным собранием и не может быть менее трёх и более семи депутатов.

«На сегодняшнем заседании комитета рекомендовано на внеочередной сессии Законодательного собрания, 16 ноября, рассмотреть вопрос о снятии с Александра Костенко статуса депутата, в связи с переходом его на государственную должность. Также рассмотрен вопрос о снижении численности членов комитета по экономической политике, в котором председательствовал Александр Костенко, с 7 до 6 человек», — прокомментировал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков.