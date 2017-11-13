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12:27 (мск), источник: Nakanune.ru

Мантуров, Куйвашев и Якоб едут в Париж: презентовать российскую заявку на ЭКСПО-2025

Глава Минпромторга Денис Мантуров в компании главы Свердловской области Евгения Куйвашева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба презентует заявку на ЭКСПО-2025 в Париже. Заседание Генассамблеи Международного бюро выставок состоится 15 ноября. Кроме того, губернатор в ходе визита откроет представительство столицы Урала в Париже.

Источник: Nakanune.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ, подготовлена детальная программа, которая предполагает не только строительство выставочных объектов, но и развитие всего города.

Российская Федерация является постоянным участником международных выставок c 1851 г. и всецело поддерживает принципы и идеалы международного выставочного движения. Участие в выставке ЭКСПО является одним из наиболее эффективных инструментов развития и продвижения страны на международной арене и позволяет демонстрировать новейшие разработки и проекты во всех стратегически важных и передовых областях.

Также свои заявки презентуют Осака (Япония), Баку (Азербайджанская Республика) и Париж (Французская Республика).

ЭКСПО проводится раз в пять лет и длится шесть месяцев. Место проведения мероприятия традиционно определяется методом голосования на генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже. Предыдущая выставка ЭКСПО-2015 прошла в Милане, ЭКСПО-2020 состоится в Дубае. Первая ЭКСПО прошла в Лондоне в 1851 г. и была неразрывно связана с Первой промышленной революцией. На первых ЭКСПО конца 19-го — начала 20-го веков были впервые продемонстрированы такие изобретения, как телефон, печатная машинка, лифт и ставшие впоследствии всемирно известными архитектурные объекты — Эйфелева башня, Статуя Свободы, монумент «Рабочий и колхозница».

Напомним, ранее было опубликовано заявочное досье Екатеринбурга на участие в конкурсе на право проведения выставки в 2025 г. Стало известно, как будет выглядеть ЭКСПО-парк, какие инвестиции ждут город и сколько будет стоить билет на выставку.

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