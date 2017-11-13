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11:45 (мск), источник: Sputnik.md

Силвия Раду действует: в примэрии Кишинева грядут увольнения

В столичной администрации в скором времени может сократиться количество департаментов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В примэрии Кишинева грядет структурная реформа. Об этом заявила в понедельник на заседании муниципальных служб и.о. примара столицы Силвия Раду.

Она считает, что в местной администрации функции многих управлений и департаментов совпадают.

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«Я общалась с внешними партнерами. Они готовы поддержать нас в проведении этого комплексного процесса. Мне не понятно, почему есть более 50 управлений и департаментов. В некоторых управлениях работают до 800 сотрудников. Это слишком много», — сказала чиновница.

При этом она призвала сотрудников местной администрации содействовать проведению реформы, а не противиться ей.

«То, что я сказала — это не критика, а призыв к мобилизации. Меня назначили на эту должность решить кризисную ситуацию. Моя дверь открыта для сотрудников. Я готова помогать, но не закрывайте двери департаментов, а проявите содействие», — сказала Раду.

Нистор Грозаву 6 ноября заявил, что отказывается исполнять обязанности примара столицы. Тогда же он объявил, что подписал распоряжение о назначении вице-примарами Силвии Раду и Руслана Кодряну. Кроме того, Раду была назначена и.о. примара.

Год назад она баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата. С 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa.

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