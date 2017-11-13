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12:19 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в понедельник запретил поставлять в Венесуэлу оружие и оборудование, которое может использоваться для репрессий, сообщил Совет ЕС.

Источник: AP 2017

«Совет сегодня единогласно решил принять ограничительные меры, подчеркивая свое беспокойство в связи с ситуацией в стране. Они состоят из эмбарго на поставки оружия и соответствующего оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий», — говорится в заявлении глав МИД стран-членов ЕС.

Кроме того, был принят нормативный документ, который облегчает введение индивидуальных санкций, предполагающих запрет на въезд и заморозку активов. Сами индивидуальные санкции пока не введены.
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В заявлении отмечается, что принятые меры «могут быть использованы поэтапно и гибко и направлены против тех, кто не соблюдает демократические принципы верховенства права и нарушает права человека».

«Эти меры могут быть отменены, в зависимости от ситуации в стране, в частности, при проведении заслуживающих доверия и значимых переговоров, уважении демократических институтов, согласовании графика проведения выборов и освобождения политических заключенных», — заявили министры.

В результате массовых протестов в Венесуэле весной и летом этого года против политики президента страны Николаса Мадуро погибли более 120 человек.

США ввели новые санкции против Венесуэлы
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10 ноября© Ньюстюб
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