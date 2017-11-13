Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в понедельник запретил поставлять в Венесуэлу оружие и оборудование, которое может использоваться для репрессий, сообщил Совет ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в понедельник запретил поставлять в Венесуэлу оружие и оборудование, которое может использоваться для репрессий, сообщил Совет ЕС.
«Совет сегодня единогласно решил принять ограничительные меры, подчеркивая свое беспокойство в связи с ситуацией в стране. Они состоят из эмбарго на поставки оружия и соответствующего оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий», — говорится в заявлении глав МИД
В заявлении отмечается, что принятые меры «могут быть использованы поэтапно и гибко и направлены против тех, кто не соблюдает демократические принципы верховенства права и нарушает права человека».
«Эти меры могут быть отменены, в зависимости от ситуации в стране, в частности, при проведении заслуживающих доверия и значимых переговоров, уважении демократических институтов, согласовании графика проведения выборов и освобождения политических заключенных», — заявили министры.
В результате массовых протестов в Венесуэле весной и летом этого года против политики президента страны Николаса Мадуро погибли более 120 человек.