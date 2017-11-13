Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы

Источник: AP 2017

«Совет сегодня единогласно решил принять ограничительные меры, подчеркивая свое беспокойство в связи с ситуацией в стране. Они состоят из эмбарго на поставки оружия и соответствующего оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий», — говорится в заявлении глав МИД стран-членов ЕС.

Кроме того, был принят нормативный документ, который облегчает введение индивидуальных санкций, предполагающих запрет на въезд и заморозку активов. Сами индивидуальные санкции пока не введены.

В заявлении отмечается, что принятые меры «могут быть использованы поэтапно и гибко и направлены против тех, кто не соблюдает демократические принципы верховенства права и нарушает права человека».

«Эти меры могут быть отменены, в зависимости от ситуации в стране, в частности, при проведении заслуживающих доверия и значимых переговоров, уважении демократических институтов, согласовании графика проведения выборов и освобождения политических заключенных», — заявили министры.