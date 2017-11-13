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12:15 (мск), источник: Вести - Калининград

Лукашенко рассказал, что общего между Белоруссией и Калининградской областью

То, что происходит на границах с Белоруссией — это зеркальное отражение границы с Калининградом. Об этом 13 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором «янтарного края» Антоном Алихановым.

Делегация из Калининграда прибыла в Минск, чтобы обсудить вопросы долгосрочного сотрудничества.

Лукашенко обратил внимание на отдельные вопросы, с которыми сталкивается как Белоруссия, так и Калининградская область, а в ее лице Россия.

«Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО. Да и в экономике, знаете, в торговле каждый преследует там свои интересы. Не скажу, что они нас уж очень любят — и вас, и нас, Россию и Беларусь. Поэтому, как бы тут не обсуждали эти вопросы, не делали нас прозападными и так далее, мы прекрасно понимаем, что это риторика. А конкретные факты говорят о том, что нам не на кого рассчитывать, нам, белорусам и россиянам, надо видеть свой интерес, интерес своих народов», — цитирует Лукашенко издание БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что он надеется на дальнейшее развитие отношений в том ключе, «что мы люди не чужие, у нас единое отечество».

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