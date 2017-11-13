Лукашенко рассказал, что общего между Белоруссией и Калининградской областью

«Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО. Да и в экономике, знаете, в торговле каждый преследует там свои интересы. Не скажу, что они нас уж очень любят — и вас, и нас, Россию и Беларусь. Поэтому, как бы тут не обсуждали эти вопросы, не делали нас прозападными и так далее, мы прекрасно понимаем, что это риторика. А конкретные факты говорят о том, что нам не на кого рассчитывать, нам, белорусам и россиянам, надо видеть свой интерес, интерес своих народов», — цитирует Лукашенко издание БелТА.