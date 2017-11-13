Исполнился год со дня избрания Игоря Додона президентом

Новый президент объявил своими главными задачами сохранение государственности, нейтралитета и молдавской идентичности граждан; улучшение отношений с Российской Федерацией; восстановление справедливости, защиту ущемленных людей, их социализацию. В то же время глава государства обязался продвигать внешнюю политику, основанную на партнерстве и дружеских отношениях со всеми странами мира.

«У молдавской государственности многовековая история. На протяжении веков было много посягательств на суверенитет нашего народа, но мы сохранили твердую решимость жить в своем независимом государстве. Коллективная память позволила нам заложить основы Республики Молдова, которая стала воплощением многовековой мечты молдавского народа. Я уверен, что мы можем сделать очень многое, и, в первую очередь, быть патриотами своей страны. Суверенитет, нейтралитет и территориальная целостность будут всегда на повестке дня главы государства», — заявил президент Игорь Додон в своей инаугурационной речи 23 декабря 2016 года.