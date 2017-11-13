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12:34 (мск), источник: Noi.md

Исполнился год со дня избрания Игоря Додона президентом

13 ноября 2016 года, в ходе второго тура прямых президентских выборов Игорь Додон был избран президентом Республики Молдова, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Во втором туре выборов Додон набрал 52,1% голосов, обойдя свою соперницу Майю Санду, набравшую 47,8%. Как того требует закон, после избрания президентом Игорь Додон вышел из состава Партии социалистов, передав свои полномочия Зинаиде Гречаной.

Новый президент объявил своими главными задачами сохранение государственности, нейтралитета и молдавской идентичности граждан; улучшение отношений с Российской Федерацией; восстановление справедливости, защиту ущемленных людей, их социализацию. В то же время глава государства обязался продвигать внешнюю политику, основанную на партнерстве и дружеских отношениях со всеми странами мира.

«У молдавской государственности многовековая история. На протяжении веков было много посягательств на суверенитет нашего народа, но мы сохранили твердую решимость жить в своем независимом государстве. Коллективная память позволила нам заложить основы Республики Молдова, которая стала воплощением многовековой мечты молдавского народа. Я уверен, что мы можем сделать очень многое, и, в первую очередь, быть патриотами своей страны. Суверенитет, нейтралитет и территориальная целостность будут всегда на повестке дня главы государства», — заявил президент Игорь Додон в своей инаугурационной речи 23 декабря 2016 года.

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