Военные ЮВО ликвидировали последствия условного ядерного удара
Масштабная тренировка по ликвидации военнослужащими ЮВО последствий применения условным противником оружия массового поражения прошла в Краснодарском и Ставропольском краях.
Масштабная тренировка по ликвидации военнослужащими ЮВО последствий применения условным противником оружия массового поражения прошла в Краснодарском и Ставропольском краях.
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— В ходе мероприятия военнослужащие выполнили нормативы по ведению радиационной, химической и биологической разведки, дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженной местности, вооружения и военной техники, — отметили в
Для выполнения таких задач в современной российской армии используется специальная техника: машины БРДМ-2РХБ, АРС,