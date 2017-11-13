Военные ЮВО ликвидировали последствия условного ядерного удара

По информации пресс-службы Южного военного округа, в тренировке приняли участие более пяти тысяч военнослужащих и около 300 единиц боевой и специальной техники.

— В ходе мероприятия военнослужащие выполнили нормативы по ведению радиационной, химической и биологической разведки, дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженной местности, вооружения и военной техники, — отметили в пресс-службе ЮВО.