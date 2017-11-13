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12:28 (мск), источник: "Российская газета"

Военные ЮВО ликвидировали последствия условного ядерного удара

Масштабная тренировка по ликвидации военнослужащими ЮВО последствий применения условным противником оружия массового поражения прошла в Краснодарском и Ставропольском краях.

По информации пресс-службы Южного военного округа, в тренировке приняли участие более пяти тысяч военнослужащих и около 300 единиц боевой и специальной техники.

— В ходе мероприятия военнослужащие выполнили нормативы по ведению радиационной, химической и биологической разведки, дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженной местности, вооружения и военной техники, — отметили в пресс-службе ЮВО.

Для выполнения таких задач в современной российской армии используется специальная техника: машины БРДМ-2РХБ, АРС, ТДА-У, ДК-Т1А. С помощью новейшей аппаратуры передвижные лаборатории экспресс-анализа обстановки и машины РХБ разведки автоматически передают собранные данные в штаб, позволяя командованию оперативно принимать решения.

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