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13:27 (мск), источник: РИА Крым

Помощником Овсянникова стал организатор фестивалей «Опера в Херсонесе» и X-Fest

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил своим помощником Олега Берковича, который в этом году организовал в городе фестиваль «Опера в Херсонесе» и фестиваль экстремальных видов спорта X-Fest.

Источник: РИА "Новости"

Нового члена своей команды Овсянников представил в ходе аппаратного совещания правительства города в понедельник.

«В качестве помощника губернатора я сфокусируюсь на областях, затрагивающих коммуникацию в самом широком смысле. Это городская среда, общественные пространства — парки и скверы, архитектурные проекты, культура, туризм, молодежная политика, информационная политика. Все сферы моей деятельности прочно связаны с выстраиванием конструктивного диалога между властью и обществом, с проектами, направленными на формирование привлекательного образа Севастополя», — отметил Беркович.

В 2005 году Беркович был редактором и ведущим молодежного политического телеканала О2ТВ. С 2006 года — ведущий на радиостанции «Маяк». В 2008 году основал коммуникационное агентство «Апостол», которое реализовало ряд проектов на федеральном телевидении и в интернете. Клиенты агентства — «Ростех», «Аэрофлот», «Калашников».

В 2017 году Беркович организовал в Севастополе фестиваль экстремальных видов спорта X-Fest и фестиваль «Опера в Херсонесе». Последний посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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