Помощником Овсянникова стал организатор фестивалей «Опера в Херсонесе» и X-Fest

Источник: РИА "Новости"

Нового члена своей команды Овсянников представил в ходе аппаратного совещания правительства города в понедельник.

«В качестве помощника губернатора я сфокусируюсь на областях, затрагивающих коммуникацию в самом широком смысле. Это городская среда, общественные пространства — парки и скверы, архитектурные проекты, культура, туризм, молодежная политика, информационная политика. Все сферы моей деятельности прочно связаны с выстраиванием конструктивного диалога между властью и обществом, с проектами, направленными на формирование привлекательного образа Севастополя», — отметил Беркович.

В 2005 году Беркович был редактором и ведущим молодежного политического телеканала О2ТВ. С 2006 года — ведущий на радиостанции «Маяк». В 2008 году основал коммуникационное агентство «Апостол», которое реализовало ряд проектов на федеральном телевидении и в интернете. Клиенты агентства — «Ростех», «Аэрофлот», «Калашников».