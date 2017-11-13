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12:48 (мск), источник: Tengrinews

«Условно мы в третьей мировой войне» — Назарбаев о терроризме

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о международном терроризме, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Катастрофические масштабы обрел международный терроризм, для него не существует границ. Сегодня любая точка земного шара может стать объектом разрушительных ударов. С началом третьего тысячелетия число терактов как и количество погибших выросло в 10 раз», — сказал Нурсултан Назарбаев на третьем ежегодном заседании Астанинского клуба.

«В 2016 году теракты произошли в странах 104 странах, это более половины мира. То есть по географии и масштабам, мы находимся, условно, фактически в третьей мировой войне. Причем теракты смещаются от развивающихся стран в развитые», — дополнил Президент.

Также Глава государства отметил глобальное распространение псевдоисламских течений, заявив, что разгромленные террористические ячейки могут появится в новых местах.

«Несмотря на противоречия, мировым и региональным державам удалось скоординировать действия по борьбе с ИГИЛ (запрещена в Казахстане — прим.) на Ближнем Востоке. Однако надо понимать, что разгромленные боевики начнут возрождать ячейки на других территориях, и это серьезный вызов для всей Евразии», — заключил Нурсултан Назарбаев.

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