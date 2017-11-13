«Условно мы в третьей мировой войне» — Назарбаев о терроризме
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о международном терроризме, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о международном терроризме, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Катастрофические масштабы обрел международный терроризм, для него не существует границ. Сегодня любая точка земного шара может стать объектом разрушительных ударов. С началом третьего тысячелетия число терактов как и количество погибших выросло в 10 раз», — сказал Нурсултан Назарбаев на третьем ежегодном заседании Астанинского клуба.
«В 2016 году теракты произошли в странах 104 странах, это более половины мира. То есть по географии и масштабам, мы находимся, условно, фактически в третьей мировой войне. Причем теракты смещаются от развивающихся стран в развитые», — дополнил Президент.
Также Глава государства отметил глобальное распространение псевдоисламских течений, заявив, что разгромленные террористические ячейки могут появится в новых местах.
«Несмотря на противоречия, мировым и региональным державам удалось скоординировать действия по борьбе с ИГИЛ (запрещена в Казахстане — прим.) на Ближнем Востоке. Однако надо понимать, что разгромленные боевики начнут возрождать ячейки на других территориях, и это серьезный вызов для всей Евразии», — заключил Нурсултан Назарбаев.