Визит Макея в Москву: стала известна повестка дня
Министры иностранных дел Беларуси и России обсудят работу в интеграционных объединениях, а также иные вопросы.
Министры иностранных дел Беларуси и России обсудят работу в интеграционных объединениях, а также иные вопросы.
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел России рассказало о повестке дня предстоящей встречи главы МИД Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Макей посетит с рабочим визитом Москву
«На предстоящих переговорах главы внешнеполитических ведомств рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, график предстоящих политических контактов, сверят позиции по актуальным международным и региональным проблемам», — рассказали в МИД РФ.
Как отметили в российском ведомстве, значительное внимание будет уделено и перспективам взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе — ЕАЭС и СНГ.
«В ходе визита планируется подписание Программы согласованных действий в области внешней политики
Как ранее анонсировалось, обсудят Макей и Лавров и другую актуальную тему — вопрос взаимного признания виз Беларусью и Россией.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым: «Надеюсь, мы будем и дальше развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить
В ведомстве подчеркнули, что Россия и Беларусь являются стратегическими союзниками как в политических, так и в экономических вопросах. По данным МИД, товарооборот за девять месяцев этого года составил 23,2 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом он вырос на 22,7%.