Назарбаев высказался о гонке вооружений

Источник: Tengrinews

Выступая на третьем ежегодном заседании Астанинского клуба, Президент отметил мировой рост милитаристских настроений, гонку вооружений и возрождение угрозы применения ядерного оружия.

«Многие годы, десятилетия остаются в активной фазе военные действия на Ближнем Востоке и Африке. В подвисшем состоянии находится ситуация в Афганистане, Ираке, Украине, Нагорном Карабахе. Рост глобальной напряженности повышает спрос на вооружение», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что мировые военные расходы в очередной раз выросли.

«Рост военных расходов — это не только угроза безопасности, это неэффективное отвлечение экономических и человеческих ресурсов от реальных потребностей развития и потребностей на Земле», — заявил Президент.