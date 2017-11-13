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12:57 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев высказался о гонке вооружений

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о росте расходов на вооружение в мире, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Выступая на третьем ежегодном заседании Астанинского клуба, Президент отметил мировой рост милитаристских настроений, гонку вооружений и возрождение угрозы применения ядерного оружия.

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«Многие годы, десятилетия остаются в активной фазе военные действия на Ближнем Востоке и Африке. В подвисшем состоянии находится ситуация в Афганистане, Ираке, Украине, Нагорном Карабахе. Рост глобальной напряженности повышает спрос на вооружение», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что мировые военные расходы в очередной раз выросли.

«Рост военных расходов — это не только угроза безопасности, это неэффективное отвлечение экономических и человеческих ресурсов от реальных потребностей развития и потребностей на Земле», — заявил Президент.

«Испытание оружия массового поражения, ситуация на Корейском полуострове заставляют нервничать сегодня весь мир. На этом фоне нет консенсуса между крупными державами, вопросами противоракетной обороны, сокращения ядерного оружия», — отметил Нурсултан Назарбаев.

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