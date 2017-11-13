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13:48 (мск), источник: Интерфакс

Дума примет закон о СМИ-«иноагентах» на этой неделе

Затем будут разработаны поправки о распространении контента в интернете.

Источник: AFP 2017

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Зеркальные меры России на действия США по ограничению работы российских СМИ будут осуществлены в два этапа: на этой неделе будет принят закон о порядке присвоения СМИ статуса «иностранного агента», затем спецкомиссия Госдумы разработает поправки, касающиеся распространения ими информации в интернете, сообщил «Интерфаксу» источник в российском парламенте.

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«На первом этапе будет зеркальный ответ только американским СМИ, то есть распространение понятия “иноагента”, не только на НКО как сейчас, но и на СМИ. Но одновременно постановлением Государственной Думы будет создана специальная рабочая группа или комиссия под руководством вице-спикера Петра Толстого для того, чтобы понять, что делать с интернетом, потому что первая группа поправок на интернет распространяться не будет», — сказал собеседник агентства.

«Поправки (о присвоении статуса “иноагента” СМИ — ИФ) будут вносить (в Госдуму — ИФ) завтра. Текст готовит аппарат Госдумы под руководством Вороновой (Татьяна Воронова, руководитель аппарата Госдумы — ИФ), текст сейчас согласовывается. Текст будет готов завтра к утру, и завтра примерно часов в 11 лидеры фракций соберутся, одобрят его, подпишут, и он будет внесен», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это будет не новый самостоятельный законопроект, а поправка ко второму чтению к какому-нибудь близкому по теме законопроекту, который сейчас уже принят в первом чтении. Таким образом, в среду планируется принять эту поправку о СМИ-«иноагентах» во втором чтении, а в четверг или в пятницу в третьем.

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На текущей неделе будет три пленарных заседания — в среду, четверг и пятницу.

В минувшую пятницу, 10 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил нескольким комитетам нижней палаты парламента разработать комплекс мер по защите от вмешательства американских СМИ во внутренние дела РФ.

«Наш закон об иностранных агентах не распространяется на СМИ. Закон США планируют распространить в отношении Russia Today и агентства “Спутник”. В этой связи было бы правильно нашим профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы, с нашей стороны, сделать шаги, защищающие граждан нашей страны, нашу страну от неприкрытого вмешательства, которое сегодня развернули американские СМИ на территории России», — сказал Володин на заседании Госдумы.

Госдума: закон об иностранных агентах может расшириться за счет СМИ
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10 ноября© Ньюстюб
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