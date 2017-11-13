Дума примет закон о СМИ-«иноагентах» на этой неделе

Источник: AFP 2017

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Зеркальные меры России на действия США по ограничению работы российских СМИ будут осуществлены в два этапа: на этой неделе будет принят закон о порядке присвоения СМИ статуса «иностранного агента», затем спецкомиссия Госдумы разработает поправки, касающиеся распространения ими информации в интернете, сообщил «Интерфаксу» источник в российском парламенте.

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«На первом этапе будет зеркальный ответ только американским СМИ, то есть распространение понятия “иноагента”, не только на НКО как сейчас, но и на СМИ. Но одновременно постановлением Государственной Думы будет создана специальная рабочая группа или комиссия под руководством вице-спикера Петра Толстого для того, чтобы понять, что делать с интернетом, потому что первая группа поправок на интернет распространяться не будет», — сказал собеседник агентства.

«Поправки (о присвоении статуса “иноагента” СМИ — ИФ) будут вносить (в Госдуму — ИФ) завтра. Текст готовит аппарат Госдумы под руководством Вороновой (Татьяна Воронова, руководитель аппарата Госдумы — ИФ), текст сейчас согласовывается. Текст будет готов завтра к утру, и завтра примерно часов в 11 лидеры фракций соберутся, одобрят его, подпишут, и он будет внесен», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это будет не новый самостоятельный законопроект, а поправка ко второму чтению к какому-нибудь близкому по теме законопроекту, который сейчас уже принят в первом чтении. Таким образом, в среду планируется принять эту поправку о СМИ-«иноагентах» во втором чтении, а в четверг или в пятницу в третьем.

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На текущей неделе будет три пленарных заседания — в среду, четверг и пятницу.

В минувшую пятницу, 10 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил нескольким комитетам нижней палаты парламента разработать комплекс мер по защите от вмешательства американских СМИ во внутренние дела РФ.