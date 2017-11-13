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13:38 (мск), источник: ИА REGNUM

В Госдуме нашли 1 млрд рублей в год для очистки Волги

Программу удастся запустить благодаря перераспределению средств из закрытых статей бюджета.

Источник: AP 2017

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение депутатов фракции «Единая Россия» по перераспределению средств федерального бюджета на сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

В ходе рассмотрения проекта госбюджета ко второму чтению депутаты профильного комитета смогли найти средства на выделение на эти цели порядка 1 млрд рублей ежегодно. Так, в 2018 году на сохранение и предотвращение загрязнения Волги уйдет 910 млн рублей, в 2019 году — чуть более 1 млрд рублей, а в 2020 году — чуть менее 1 млрд рублей.

«Эти средства предлагается распределить по тем приоритетам, которые нужны для начала этой работы. Мы понимаем, что программа огромная и требующая огромных ресурсов, но это средства необходимы для того, чтобы эту программу запустить», — объяснил в ходе заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Выделение средств на программу по очистке Волги правительству РФ и депутатам поручил президент РФ Владимир Путин. Найти средства на запуск программы депутаты смогли в так называемых закрытых статьях бюджета.

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