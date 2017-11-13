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13:27 (мск), источник: Informburo.kz

Назарбаев рассказал о приближающемся продовольственном кризисе

В этих условиях важна интенсификация сельского хозяйства Казахстана, как крупного производителя продовольственных товаров.

Источник: Informburo.kz

Выступая на заседании Астана Клуба, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затронул вопросы неконтролируемой глобальной миграции.

«Миграционные процессы приводят к концептуальному переосмыслению. За всю историю человечества не наблюдалось столь значительного демографического дисбаланса. Если в развитых странах численность населения составляет 1 млрд человек, то в развивающихся — 6,5 млрд», — сказал Назарбаев.

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Он отметил, что за последние 25 лет количество международных мигрантов увеличилось вдвое и сегодня превышает 250 млн человек. При этом доля мигрантов населения в развитых странах выросла с 5 до 10%. По данным ООН, 66 млн из них — это беженцы и нелегальные мигранты.

«Люди массово перемещаются, в основном, опасаясь нищеты и войн. Это влечёт за собой рост социальной напряжённости, преступности и безработицы. Потоки мигрантов из Ближнего Востока и Африки застали врасплох Европу, спровоцировав социально-политические кризисы, национально-популистические и откровенно ксенофобские настроения. В то же время содержание беженцев в таких странах, как Ливан, Иордания и Турция обходятся в сумму, составляющую от 1,5 до 3% ВВП этих стран», — отметил Президент РК.

Нурсултан Назарбаев добавил, что без должного внимания остаются проблемы ограниченности ресурсов для жизнеобеспечения людей.

«Прежде всего, это касается нехватки пресной воды. Борьба за неё становится источником межгосударственных противоречий. Дефицит водных ресурсов накалил отношения между Пакистаном и Индией. Как мы знаем, осенью прошлого года Индия заявила о прекращении работы двусторонней комиссии по реке Инд, которая действовала с 1960 года. Высока вероятность обострений на Ближнем Востоке и Центральной Азии», — сказал Назарбаев.

По его словам, с ростом населения на планете «неминуем продовольственный кризис в отдельных регионах мира».

«Происходят сокращения пахотных земель, уменьшается плодородие почв. По расчётам экспертов, в ближайшие 40 лет необходимо увеличить посевные площади под зерновые как минимум в два раза. При этом важна интенсификация сельского хозяйства евразийских стран, в том числе и Казахстана, как крупного производителя продовольственных товаров», — заключил глава государства.

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