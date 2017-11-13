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14:31 (мск), источник: Om1.ru

Парыгина в громком заявлении о маленькой зарплате чиновников имела в виду не себя

Вице-мэр говорила о рядовых чиновниках, чья зарплата меньше средней по Омску.

Мэрия прокомментировала громкое заявление главы департамента финансов и контроля вице-мэра Инны Парыгиной, которое создало резонанс среди общественности и в СМИ. Как выяснилось, вице-мэр говорила вовсе не о себе, а о рядовых специалистах.

Напомним, 10 ноября на публичных слушаниях по городскому бюджету Парыгина отметила заслуги специалистов департамента строительства и департамента жилищной политики, при этом заметив, что ответственность и загруженность чиновников высокая, а зарплаты маленькие.

В мэрии Омска сегодня назвали размеры заработных плат рядовых чиновников и специалистов администрации. Как пояснили в администрации, 90% сотрудников ведомства — главные, ведущие специалисты и специалисты I категории. Именно на них лежит основная черновая работа, о чем и говорила Парыгина.

Так, средняя зарплата со всеми начислениями главных специалистов составляет 25 тысяч рублей в месяц. Ведущие специалисты, чья должность стоит рангом ниже главных, зарабатывают в месяц в среднем 19 400 рублей, если имеют статус муниципальных служащих. В противном случае в среднем они получают 18 400 рублей.

Средний заработок специалистов I категории равен 15 600 рублей, в случае если они имеют статус муниципальных служащих. Если нет, то 14 000 рублей. Таких специалистов особенно много в администрациях округов города. Напомним, средняя заработная плата составляет 24 000 — 25 000 рублей.

Пресс-служба мэрии Омска:

 — И, разумеется, когда заместитель мэра, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина говорила, что у чиновников — маленькая зарплата, то она имели в виду именно этих специалистов. Действительно, по данным Омскстата, среднедушевой доходы населения в регионе в 2017 году составляет порядка 24 000 — 25 000 рублей в месяц. Хотя, например, заработная плата директора департамента — без учета дополнительного премирования — составляет 60 000 рублей в месяц. И этом при том, что он отвечает за решение вопросов, связанных с освоением десятков и сотней миллионов и даже миллиарды рублей.

Сама Парыгина заявила, что ее слова были вырваны из контекста. Глава департамента финансов имела в виду работу специалистов департамента жилищной политики, за 4 года построивших несколько школ, детских садов и домов. Касательно своего дохода чиновница пояснила, доход и зарплата — разные вещи. Высокий доход почти в 4 миллиона Парыгина объяснила продажей квартиры в прошлом году, отметив, что никогда не получала такую большую зарплату.

Тем не менее, омичи сразу же подсчитали, что зарплата Парыгиной составляет более 300 тысяч в месяц и жестко раскритиковали чиновницу. Федеральные СМИ мигом растиражировали спорное заявление главы департамента, а в федеральных и местных пабликах Вконтакте появились оскорбительные мемы.

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