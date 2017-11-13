Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального правительства

Источник: РИА "Новости"

Региональный кабинет министров поддержал изменения в ряд областных законов и направил их на рассмотрение в губернскую думу. Дмитрий Азаров в самом начале заседания обратил внимание всех членов правительства на то, что собрание проводится накануне пленарного заседания думы.

«Я рассчитываю, что в будущем мы будем проводить заседания правительства не в экстренном порядке. Все мы знаем заранее график заседания губернской думы и свою работу должны планировать так, чтобы законопроекты поступали в думу своевременно», — сказал Дмитрий Азаров.

В рамках заседания были рассмотрены изменения о внесении поправок в закон «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области». Как пояснил врио министра строительства Александр Баландин, изменения предполагают возможность изъятия земельных участков у собственников для строительства социально-культурных объектов, объектов коммунально-бытового назначения и при реализации масштабных инновационных проектов.

Взамен собственникам будут предоставляться аналогичные по площади участки в других районах муниципального образования. В качестве примера врио министра привел ситуацию со строительством спортивного комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Как пояснил Александр Баландин, коммерческая структура планировала построить на этом месте торгово-развлекательный центр, собственник готов отказаться от этого участка в обмен на другой. «Чтобы предоставить им новый земельный участок, и необходимы поправки», — пояснил врио министра.

Дмитрий Азаров дал поручение Александру Баландину детально разобраться в ситуации, когда при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов под снос не попадают ветхие строения, не отвечающие современным техническим требованиям.

Региональное правительство поддержало инициативу областного министерства труда, занятости и миграционной политики о повышении налога на доходы физических лиц-иностранных агентов, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента. Налог повысится на 500 руб. и составит 3641 рубль. Для сравнения, в Нижегородской области сумма налога составляет 4148 руб., в Нижегородской области сумма налога составляет 4148 руб., Башкортостане 3500 рублей.

«Повышение вызвано с ростом заработных плат в отдельных отраслях, где использование труда мигрантов на 10%. Кроме того, в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, рост безработных среди местного населения по этим отраслям составляет 6%», — сообщила врио министра труда Ирина Никишина. Врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко добавил, что этим решением защищается локальный рынок труда.

«Это очень чувствительная сфера, надо тщательно следить за ситуацией», — резюмировал Дмитрий Азаров. Глава региона поручил профильным ведомствам вести мониторинг ситуации и не допустить снижение инвестиционной привлекательности Самарской области.

Кроме того, на заседании правительства были внесены изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи и одобрен вопрос о предоставлении бюджетного кредита на сумму 3,17 млн руб. Шенталинскому району на строительство спортивно-оздоровительного комплекса. А вот вопрос о бюджетном кредите Ставропольскому району был отложен. Дело в том, что муниципалитет, не имея коммерческих кредитов при хороших бюджетных показателях, может получить заемные средства и в банках, а не в региональном бюджете.