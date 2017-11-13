Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального правительства
В понедельник, 13 ноября, врио губернатора Дмитрий Азаров провел очередное заседание правительства Самарской области. В повестку дня были вынесены пять вопросов.
В понедельник, 13 ноября, врио губернатора Дмитрий Азаров провел очередное заседание правительства Самарской области. В повестку дня были вынесены пять вопросов.
Региональный кабинет министров поддержал изменения в ряд областных законов и направил их на рассмотрение в губернскую думу. Дмитрий Азаров в самом начале заседания обратил внимание всех членов правительства на то, что собрание проводится накануне пленарного заседания думы.
«Я рассчитываю, что в будущем мы будем проводить заседания правительства не в экстренном порядке. Все мы знаем заранее график заседания губернской думы и свою работу должны планировать так, чтобы законопроекты поступали в думу своевременно», — сказал Дмитрий Азаров.
В рамках заседания были рассмотрены изменения о внесении поправок в закон «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области». Как пояснил врио министра строительства Александр Баландин, изменения предполагают возможность изъятия земельных участков у собственников для строительства
Взамен собственникам будут предоставляться аналогичные по площади участки в других районах муниципального образования. В качестве примера врио министра привел ситуацию со строительством спортивного комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Как пояснил Александр Баландин, коммерческая структура планировала построить на этом месте
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«Повышение вызвано с ростом заработных плат в отдельных отраслях, где использование труда мигрантов на 10%. Кроме того, в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, рост безработных среди местного населения по этим отраслям составляет 6%», — сообщила врио министра труда Ирина Никишина. Врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко добавил, что этим решением защищается локальный рынок труда.
«Это очень чувствительная сфера, надо тщательно следить за ситуацией», — резюмировал Дмитрий Азаров. Глава региона поручил профильным ведомствам вести мониторинг ситуации и не допустить снижение инвестиционной привлекательности Самарской области.
Кроме того, на заседании правительства были внесены изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи и одобрен вопрос о предоставлении бюджетного кредита на сумму 3,17 млн руб. Шенталинскому району на строительство
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