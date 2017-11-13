Лукашенко предложил помощь Калининграду в подготовке к ЧМ-2018
Беларусь готова к сотрудничеству с Калининградской областью по всем направлениям, тем более — в проведении мирового футбольного первенства.
Беларусь готова к сотрудничеству с Калининградской областью по всем направлениям, тем более — в проведении мирового футбольного первенства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым предложил помочь калининградцам с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
«Если нужна помощь, можем оказать. И не только строительством, но, как
Первый тестовый матч на стадионе в Калининграде, который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года, планируется провести 17 марта. Всего в
Стадион к чемпионату мира-2018 на 35 тысяч зрителей строится на острове Октябрьский в Калининграде. На арене пройдут четыре матча группового этапа: 16, 22, 25 и 28 июня. Октябрьский в довоенное время считался самым сложным в плане обустройства районом Кенигсберга
Территорию острова Октябрьский оснастят системой видеонаблюдения
Калининградский аэропорт Храброво в рамках подготовки к проведению в регионе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в ноябре закупил