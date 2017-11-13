Фролов получил прокурорское представление за потушенные питерцами фонари Омска

После сентябрьских сообщений СМИ о тьме, царящей на улицах Левобережья, прокуратура Омска провела проверку в мэрии. Информация подтвердилась: на бульваре Архитекторов в Кировском округе и на улице Жуковского в Ленинском округе не горели фонари. Причиной тому оказались долги.

Проверка показала: администрация Омска выделила АО «Омскэлектро» недостаточно средств на обеспечение уличного освещения. В итоге у «Омскэлектро» образовался крупный долг перед поставщиком — АО «Петербургская сбытовая компания». За энергию на муниципальных и безхозяйных сетях освещения мэрия задолжала «Петербургской сбытовой компании» более 6 миллионов рублей.

Ещё 5 сентября петербургский поставщик прислал «Омскэлектро» уведомление о том, что с 19 сентября прекратит подавать электричество в фонари на бульваре Архитекторов, а затем — на улице Жуковского. Своё слово «Петербургская сбытовая компания» сдержала: 19 сентября тьма окутала бульвар Архитекторов на Левобережье, 21 сентября — улицу Жуковского на Телевизионке.

Прокуратура пришла к выводу, что во всём виновата мэрия. Обеспечивать бесперебойное освещение во имя безопасности жителей — её обязанность. Мэрия перечислила «Омскэлектро» бюджетные средства для погашения долга только 28 сентября. Но это не помешало прокуратуре 4 октября внести представление исполняющему обязанности мэра Сергею Фролову.