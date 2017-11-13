В Немане объяснили, почему не смогли выбрать сити-менеджера
Конкурс на должность главы администрации Неманского района не состоялся
Конкурс на должность главы администрации Неманского района не состоялся
«В правительстве [Калининградской области] сказали, что все, кто участвует в конкурсе на должность, справки о доходах должны подавать на имя губернатора. Никто из претендентов декларацию не подал. Это считается нарушением. При этом в конкурсную комиссия все документы от претендентов поступили во время», — рассказала Наталья Зайцева. Она добавила, что в предоставленных бумагах были также обнаружены другие мелкие недочеты.
На должность главы администрации Неманского района претендовали директор предприятия МУП «Спецбюро города Советска» Данил Кельманский, бизнесмен из Советска Александр Сарычев, калининградский предприниматель Сергей Ишутин и исполняющий обязанности
Сразу после несостоявшегося конкурса Будурацкий подал в отставку. Обязанности главы администрации до нового конкурса будет исполняет Галина Чергиченко.