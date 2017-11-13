В Немане объяснили, почему не смогли выбрать сити-менеджера

«В правительстве [Калининградской области] сказали, что все, кто участвует в конкурсе на должность, справки о доходах должны подавать на имя губернатора. Никто из претендентов декларацию не подал. Это считается нарушением. При этом в конкурсную комиссия все документы от претендентов поступили во время», — рассказала Наталья Зайцева. Она добавила, что в предоставленных бумагах были также обнаружены другие мелкие недочеты.