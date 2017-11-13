Парламент Молдовы одобрил поправки в госбюджет на 2017 г
Парламент Молдовы принял в окончательном чтении поправки в закон о госбюджете на 2017 г., предусматривающие увеличение его доходов и расходов, сокращение дефицита.
Парламент Молдовы принял в окончательном чтении поправки в закон о госбюджете на 2017 г., предусматривающие увеличение его доходов и расходов, сокращение дефицита.
В частности, доходная часть госбюджета на 2017 г. увеличена на 1,6% — до 33 млрд. 766 млн. 740,7 тыс. леев, расходная — на 1,1% — до 37 млрд. 796 млн. 940,7 тыс. леев. Дефицит госбюджета будет сокращен на 3% — до 4 млрд. 030,2 млн. Предложенные правительством поправки в бюджет-2017 г. были обусловлены необходимостью осуществить корректировки бюджетных показателей, исходя из текущей эволюции доходов бюджета и оценок исполнения бюджета до конца года, а также с учетом необходимости пересмотра программ расходов и уточнения приоритетов.
В частности, согласно прогнозу Минфина, в 2017 г. общие доходы госбюджета вырастут дополнительно на фоне увеличения запланированных поступлений от налогов и пошлин и других доходов, в то же время казна недополучит определенные суммы в виде запланированных ранее грантов для поддержки госбюджета и проектов, финансируемых из внешних источников.
В частности, ожидается, что доходы госбюджета увеличатся дополнительно на 541,7 млн. леев — до 33 млрд. 766,7 млн. леев за счет того, что поступления налогов и пошлин вырастут на 2 млрд. 149,6 млн. — до 30 млрд. 803,9 млн. леев, других доходов — на 245,7 млн. леев — до 1 млрд. 771,7 млн. леев, а ожидаемые поступления грантов сократятся на 1 млрд. 853,6 млн. леев — с 3 млрд. 025,7 млн. до 1 млрд. 172,1 млн. леев. При этом гранты для поддержки госбюджета уменьшатся на 1 млрд. 589,3 млн. леев — с 2 млрд. 051,3 млн. до 462 млн. леев, а гранты для проектов, финансируемых из внешних источников — на 264,3 млн. леев — с 974,4 млн. до 710,1 млн. леев.
Более высокий рост доходов в казну будет обеспечен за счет более высоких поступлений от НДС на импорт на фоне ускорения ритмов роста импорта и колебаний валютного курса.
Кроме того, отмечены более высокие поступления подоходного налог с физлиц, уплаты акцизов на машины, сборов НДС на производимые товары и услуги
Парламент Молдовы принял в окончательном чтении поправки в закон о госбюджете на 2017 г., а также его дефицит, одобренные в ходе первого чтения 27 октября, а предусматривают лишь перераспределение средств в рамках общих расходов для выделения дополнительных денег некоторым населенным пунктам для финансирования их острых нужд. Средства выделяются им за счет сокращения отчислений на мероприятия общего характера. Ранее правительством сообщалось, что в целом депутаты в рамках второго чтения поправок к бюджету-2017 запросили финансирование на сумму 141,2 млн. леев, при этом, Кабмин одобрил поправки на общую сумму 91,8 млн. леев, а не поддержал — на сумму 49,4 млн. леев.