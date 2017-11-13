Депутата в Ростовской области лишили мандата из-за отсутствия декларации
В Ростовской области по решению региональной прокуратуры депутат Большесальского сельского поселения был лишен своего мандата.
В Ростовской области по решению региональной прокуратуры депутат Большесальского сельского поселения был лишен своего мандата.
По данным надзорного ведомства, причиной этому послужило то, что он не подал декларацию о доходах, тем самым скрыв сведения о них за 2016 год.
«Прокуратурой Мясниковского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой установлено, что депутатом Большесальского сельского поселения не представлены сведения о своих доходах и доходах супруги за 2016 год», — рассказали в прокуратуре Ростовской области.
По итогам проверки прокурор подал иск в районный суд, в котором требовал отстранить нарушителя от деятельности. Во время слушания дела депутат был лишен полномочий.