Депутата в Ростовской области лишили мандата из-за отсутствия декларации

По данным надзорного ведомства, причиной этому послужило то, что он не подал декларацию о доходах, тем самым скрыв сведения о них за 2016 год.

«Прокуратурой Мясниковского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой установлено, что депутатом Большесальского сельского поселения не представлены сведения о своих доходах и доходах супруги за 2016 год», — рассказали в прокуратуре Ростовской области.