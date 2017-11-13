В Бутурлиновском районе назначили главу администрации

Юрий Матузов родился в 1966 году. Закончил Воронежский лесотехнический институт в 1993 году, в 2005 году — Воронежскую государственную технологическую академию. Кандидат экономических наук. В 2014 году награжден Почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской», в 2016 году — Знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью».

Свою трудовую деятельность начал в Хреновском лесхоз-техникуме в 1981 году. С 1989 года по 1998 год работал в качестве заместителя директора по воспитательной работе техникума, с 1998 года по 2000 год — лесничий Брагинского лесничества. С 2000 года — заместитель главы администрации Бобровского муниципального района по экономике и финансам. С 2006 года по 2011 годы — генеральный директор ОАО Завод растительных масел «Бутурлиновский».