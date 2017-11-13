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14:31 (мск), источник: Sputnik

Норов рассказал о том, как добиться стабильности и безопасности в ЦА

Директор Института стратегических исследований при президенте Узбекистана, экс-министр иностранных дел республики Владимир Норов в рамках международной конференции в Самарканде рассказал о главных направлениях совместной работы, способных обеспечить стабильность и безопасность региона.

Источник: Sputnik

Норов рассказал о том, как добиться стабильности и безопасности в ЦАПо мнению Норова, в первую очередь необходимо справиться с террористической угрозой, а также с экстремистскими проявлениями на территории стран ЦА и с наркотрафиком.

Второй аспект, обеспечивающий стабильность, эксперт видит в просвещенном истинном исламе, традиции и основы которого были заложены в том числе на территории современного Узбекистана великими мыслителями и богословами древности.

Третьим важным аспектом взаимодействия ЦА и соседнего Афганистана Норов назвал экономические связи, которые будут способствовать интеграции страны в мировую экономическую деятельность, что позволит в свою очередь не только наладить более тесные кооперационные связи, но и решить вопросы безопасности.

В конференции, посвященной перспективам развития Центральной Азии, которая проходила в Самарканде 10—11 ноября, приняли участие более 500 гостей из почти 20 государств мира, а также представители свыше 10 международных организаций.

По итогам форума было принято коммюнике, в котором, в частности, предполагается создание консультативного органа с участием глав государств ЦА.

Первая встреча может состояться уже весной 2018 года в Казахстане.

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