Норов рассказал о том, как добиться стабильности и безопасности в ЦА

Источник: Sputnik

Норов рассказал о том, как добиться стабильности и безопасности в ЦАПо мнению Норова, в первую очередь необходимо справиться с террористической угрозой, а также с экстремистскими проявлениями на территории стран ЦА и с наркотрафиком.

Второй аспект, обеспечивающий стабильность, эксперт видит в просвещенном истинном исламе, традиции и основы которого были заложены в том числе на территории современного Узбекистана великими мыслителями и богословами древности.

Третьим важным аспектом взаимодействия ЦА и соседнего Афганистана Норов назвал экономические связи, которые будут способствовать интеграции страны в мировую экономическую деятельность, что позволит в свою очередь не только наладить более тесные кооперационные связи, но и решить вопросы безопасности.

В конференции, посвященной перспективам развития Центральной Азии, которая проходила в Самарканде 10—11 ноября , приняли участие более 500 гостей из почти 20 государств мира, а также представители свыше 10 международных организаций.

По итогам форума было принято коммюнике, в котором, в частности, предполагается создание консультативного органа с участием глав государств ЦА.